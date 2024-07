CFR Cluj i-a vândut la pachet pe Otele şi Muhar! Suma uriaşă care îi intră în cont lui Neluţu Varga - Antena Sport

CFR Cluj i-a vândut la pachet pe Otele şi Muhar! Neluţu Varga, în timpul unui meci disputat de CFR Cluj / Hepta CFR Cluj i-a vândut la pachet pe Otele şi Muhar! Cei doi jucători vor evolua la Al-Wahda, echipă din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În schimbul celor doi, Neluţu Varga va încasa 4.5 milioane de euro. Otele a costat 3.5 milioane de euro, iar pentru a-l lua şi pe Muhar Al-Wahda a mai fost de acord să plătească 1 milion de euro. CFR Cluj i-a vândut la pachet pe Otele şi Muhar! Suma uriaşă care îi intră în cont lui Neluţu Varga Potrivit fanatik.ro, Otele şi Muhar au semnat duminică dimineaţă. Nigerianul va avea un salariu anual de 1.5 milioane de euro. Al-Wahda ar fi dorit să îl ia şi pe Marius Marin, dar Pisa a refuzat să îl vândă. Mijlocaşul român, care a impresionat la EURO 2024, ar fi încasat, din salariu, 4 milioane de euro în 3 ani. Al-Wahda ar insista şi pentru selecţionerul României, Edi Iordănescu, ce a refuzat până acum orice ofertă primită. Reclamă

CFR joacă împotriva lui Dinamo şi a Rapidului în primele două etape din noul sezon al Ligii 1!

LPF a anunţat programul primelor două etape din Liga 1! CFR va avea două meciuri tari în primele două runde din noul sezon.

Ardelenii lui Dan Petrescu vor întâlni Dinamo în prima etapă a Ligii 1, duminică, de la ora 19:00. În etapa a doua, fotbaliştii lui Dan Petrescu vor juca în deplasare cu Rapid, sâmbătă, de la 21:30. Ambele partide vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Etapa 1 din Liga 1

Vineri, 12 iulie

18:30 Farul – Unirea Slobozia

21:30 Hermannstadt – Universitatea Craiova Sâmbătă, 13 iulie 17:00 Sepsi -Poli Iași

19:15 UTA -Rapid

22:00 FCSB -U Cluj Duminică, 14 iulie 19:00 CFR -Dinamo Luni, 15 iulie 18:30 FC Botoșani-Otelul

21:30 Petrolul -Gloria Buzău Etapa a 2-a din Liga 1 Vineri, 19 iulie 18:30 Poli Iași – FC Botoșani

21:30 Slobozia – FCSB Sâmbătă, 20 iulie 18:30 Universitatea Craiova -UTA

21:30 Rapid -CFR Duminică, 21 iulie 18:30 U Cluj -Hermannstadt

21:30 Dinamo -Petrolul Luni, 22 iulie

18:30 Gloria Buzau -Sepsi

21:30 Otelul -Farul

CFR Cluj a învins-o pe Slovan Bratislava într-un meci amical

CFR Cluj a obţinut o victorie în amicalul cu Slovan Bratislava. Într-un meci disputat în cantonamentul din Austria, echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Adi Păun, jucător care a revenit în Gruia vara aceasta.

Meciul dintre CFR Cluj şi Slovan Bratislava s-a disputat în localitatea austriacă Windischgarsten. Dan Petrescu a început partida trimiţând în teren, ca titulari, trei dintre jucătorii nou veniţi în această vară: Thaqi, Artean şi Mihammed Kamara.

În minutul 88 Valentin Serebe a obţinut o lovitură de la 11 metri şi Adrian Păun, un alt jucător venit în vară, a transformat penalti-ul aducând victoria clujenilor, cu scorul de 1-0.

Dan Petrescu a folosit următoarea formulă de start: Sava – Thaqi, Boben, Ilie, Camora, Keita, Artean, Tachtsidis, Deac, Kamara, Michael

Au mai jucat: Păun, Serebe, Fică, Rocha, Ciubăncan, Kresic, Abeid, Lucaci, Filip, Mensah.

„Sunt bucuros că am câştigat, aveam nevoie de această victorie. E o victorie de moral, după înfrângerea din meciul trecut. Şi atunci am făcut o partidă bună, dar, din păcate, am pierdut. Mă bucur că am reuşit să înscriu astăzi şi să-mi ajut echipa să câştige. Cred că ne-am pregătit foarte bine.

Cu toţii aşteptăm să înceapă meciurile oficiale, acolo este cel mai important să câştigi. Să începem campionatu cu dreptul şi după să ne gândim la meciurile din Europa”, a declarat Adrian Păun, pe contul de Facebook al celor de la CFR Cluj.