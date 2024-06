CFR Cluj, victorie în amicalul cu Slovan Bratislava! Adiţă Păun a revenit cu gol la echipa lui Dan Petrescu - Antena Sport

CFR Cluj, victorie în amicalul cu Slovan Bratislava! Adiţă Păun a revenit cu gol la echipa lui Dan Petrescu Mario Camora, în CFR Cluj - Slovan Bratislava / Fotbal Club CFR 1907 Cluj CFR Cluj a obţinut o victorie în amicalul cu Slovan Bratislava. Într-un meci disputat în cantonamentul din Austria, echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu 1-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Unicul gol al partidei a fost marcat de Adiţă Păun, jucător care a revenit în Gruia vara aceasta. CFR Cluj, victorie în amicalul cu Slovan Bratislava! Adi Păun a revenit cu gol la echipa lui Dan Petrescu Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă, scor 1-0, echipa campioană a Slovaciei, Slovan Bratislava, într-un amical disputat în cantonamentul din Austria, potrivit news.ro. Meciul dintre CFR Cluj şi Slovan Bratislava s-a disputat în localitatea austriacă Windischgarsten. Dan Petrescu a început partida trimiţând în teren, ca titulari, trei dintre jucătorii nou veniţi în această vară: Thaqi, Artean şi Mihammed Kamara. În minutul 88 Valentin Serebe a obţinut o lovitură de la 11 metri şi Adrian Păun, un alt jucător venit în vară, a transformat penalti-ul aducând victoria clujenilor, cu scorul de 1-0. Reclamă

Dan Petrescu a folosit următoarea formulă de start: Sava – Thaqi, Boben, Ilie, Camora, Keita, Artean, Tachtsidis, Deac, Kamara, Michael

Au mai jucat: Păun, Serebe, Fică, Rocha, Ciubăncan, Kresic, Abeid, Lucaci, Filip, Mensah.

„Sunt bucuros că am câştigat, aveam nevoie de această victorie. E o victorie de moral, după înfrângerea din meciul trecut. Şi atunci am făcut o partidă bună, dar, din păcate, am pierdut. Mă bucur că am reuşit să înscriu astăzi şi să-mi ajut echipa să câştige. Cred că ne-am pregătit foarte bine.

Cu toţii aşteptăm să înceapă meciurile oficiale, acolo este cel mai important să câştigi. Să începem campionatu cu dreptul şi după să ne gândim la meciurile din Europa”, a declarat Adrian Păun, pe contul de Facebook al celor de la CFR Cluj. Dan Petrescu, la un pas să transfere un jucător dorit şi de FCSB Conform playsport.ro, Dan Petrescu şi-a dat acordul pentru transferul lui Andrei Mărginean. Mijlocaşul, care va împlini 23 de ani luna viitoare, a evoluat sub formă de împrumut la Ternana, în sezonul precedent. Acesta a reuşit să prindă zece partide în Serie B. Mărginean se află sub contract cu Sassuolo, formaţie care l-a transferat în 2018 de la CS Zlatna, dar care l-a împrumutat la diverse echipe, de-a lungul timpului. De Andrei Mărginean a fost interesată şi FCSB, iar CFR Cluj lucrează la transferul său. Acesta ar putea fi împrumutat de clujeni, în cazul în care oficialii din Gruia nu vor ajunge la o înţelegere în privinţa unei mutări definitive. Până acum, CFR Cluj a realizat şase transferuri. Khalifa Kujabi, Armend Thaqi, Simao Rocha, Adrian Păun, Mohammed Kamara și Andrei Artean au semnat cu formaţia antrenată de Dan Petrescu.