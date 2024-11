Cine va arbitra derby-ul Dinamo - CFR Cluj (vineri, 21:00). Delegarea făcută de CCA - Antena Sport

„Am văzut că s-a vorbit foarte mult și despre asta (n.r. – salariu). Nu este adevărat că am 15.000 de euro pe lună. Nu pot să spun cât am, dar nu este atât. Chiar mai jos de jumătate, dar la Dinamo n-am venit pentru bani. Am venit să joc, să mă bucur de fotbal, să cresc. Pentru mine nu sunt importanți banii în acest moment. Îmi doresc doar să joc fotbal.

Sunt cel mai mare critic al meu. Pentru meciurile cu FCSB îmi dădeam nota 3 sau 4. Am avut meciuri foarte slabe, sunt conștient de acest lucru. Au fost niște meciuri cu presiune, cu suporteri, n-am mai trăit asta până acum, dar sunt sigur că la meciurile următoare împotriva lor voi fi mult mai bine”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit sursei citate.