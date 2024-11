Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce salariu are la Dinamo. Suma pe care o primește lunar vedeta „câinilor”. „N-am venit pentru bani” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce salariu are în Ștefan cel Mare

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce salariu are la Dinamo. Decarul „câinilor” a rupt tăcerea și a spus cât primește lunar în conturi de la formația din Ștefan cel Mare. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani este unul dintre cei mai promițători jucători din acest sezon din Liga 1.

Mijlocașul a ajuns în lotul formației antrenate de Zeljko Kopic la începutul sezonului, după o experință mai puțin plăcută la Rapid. Cîrjan a reușit rapid să-și pună amprenta asupra jocului „câinilor”, marcând 5 goluri în 16 meciuri, în toate competițiile.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce salariu are la Dinamo. Suma pe care o primește lunar vedeta „câinilor”. „N-am venit pentru bani”

În ultimul timp s-a speculat că fostul junior al lui Arsenal ar câștiga 15.000 de euro pe lună la Dinamo. Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan a decis să facă lumină despre veniturile sale. Într-o intervenție în direct la Fanatik, decarul „câinilor” a mărturisit că are mai puțin de jumătate din suma precizată anterior. Astfel, mijlocașul ar primi din partea patronilor din Ștefan cel Mare mai puțin de 7.500 de euro pe lună.

„Am văzut că s-a vorbit foarte mult și despre asta (n.r. – salariu). Nu este adevărat că am 15.000 de euro pe lună. Nu pot să spun cât am, dar nu este atât. Chiar mai jos de jumătate, dar la Dinamo n-am venit pentru bani. Am venit să joc, să mă bucur de fotbal, să cresc. Pentru mine nu sunt importanți banii în acest moment. Îmi doresc doar să joc fotbal.

Nu pot să spun ce salariu am. Știu că s-a vorbit despre suma de 15.000 de euro, dar nu este adevărat. Am venit la Dinamo să joc, să cresc și mă bucur pentru că-mi merge bine.