Cine va arbitra Universitatea Craiova - FCSB. "Centralul" l-a scos din sărite pe Gigi Becali - Antena Sport

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima mea conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu… gata! Am terminat!

Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, spunea Gigi Becali, după derby-ul dintre Rapid şi FCSB, din aprilie 2023.

Elias Charalambous, anunţ ferm înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Elias Charalambous a făcut un anunţ ferm înaintea derby-ului dintre Universitatea Craiova şi FCSB, din etapa a patra a play-off-ului. Antrenorul cipriot a dezvăluit că sunt şanse mari să existe surprize în echipa de start a campioanei.