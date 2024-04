Ciprian Deac i-a dedicat lui Adrian Mutu victoria cu Rapid! Ce s-a întâmplat în vestiarul CFR-ului după plecarea "Briliantului"! - Antena Sport

Reclamă

Ne-a fost o ruşine foarte mare, ne-am adunat, am vorbit să avem o reacţie.

Ştiam că suntem o echipă de valoare, că putem câştiga aici.

A fost o victorie muncită, ne bucurăm pentru Ovi şi domnul Dican, care au venit alături de noi cu sufletul.

„Vrem să dedicăm această victorie şi staff-ului care a plecat, în special lui Adi Mutu”

Vrem să dedicăm această victorie şi staff-ului care a plecat, în special lui Adi Mutu, care a făcut o treabă foarte bună din punctul meu de vedere.

Ne pare rău şi pentru domnul preşedinte, care a plecat. Trebuia să suferim noi, au suferit ei.

Reclamă 4 / 0/3

V-am spus, a fost o săptămână grea. Cred că nimeni din jucătorii CFR-ului nu a ieşit pe stradă. Am stat în case, ne era ruşine de ce s-a întâmplat. (n.r: despre zvonurile că Adi Mutu ar fi fost lucrat de jucători) Nu ştiu de unde au apărut aceste zvonuri, nu s-a pus problema. Am practicat un fotbal bun cu Adi Mutu. Am avut posesie, e adevărat, posesia nu câştigă meciurile. Suntem pe locul 2, aşteptăm rezultatul de mâine, aşteptăm şi meciul de săptămâna viitoare (n.r.: cu liderul FCSB). Încă mai sperăm (n.r.: ca CFR să câştige titlul), cu toate că este foarte greu. Ciprian Deac a mers să îl încurajeze pe Săpunaru după Rapid – CFR Cluj 1-4 (n.r.: despre faptul că s-a dus la Săpunaru) Da, pentru că ştiu ce am păţit noi la meciul trecut. L-am şi felicitat pentru că a fost ziua lui. Acesta este fotbalul, acum câştigi, mâine pierzi. S-a văzut din primul minut că vrem să câştigăm. Am reuşit să marcăm repede. La 4-0 am încercat să conservăm rezultatul, era clar ca nu mai avea sens să atacăm”, a declarat Ciprian Deac pentru digisport.ro după Rapid – CFR Cluj 1-4. Daniel Bîrligea, după hattrick-ul din Giuleşti: „O să iau mingea acasă! Ne-a dat un şoc Corvinul!” Daniel Bîrligea a avut o primă reacţie după hattrick-ul de senzaţie din Giuleşti şi a fost declarat omul meciului. Reclamă

Daniel Bîrligea a fost extrem de fericit şla finalul partidei şi a anunţat că CFR Cluj nu renunţă la lupta la titlu. În urma victoriei uriaşe din Giuleşti, CFR Cluj a ajuns pe locul 2.

„A fost foarte importantă victoria, pentru că trebuia să ne revenim. Sunt foarte fericit pentru echipă. Sper să duc mingea acasă. Arbitrul a chemat targa, m-am speriat un pic, dar acum sunt ok. Fotbalul nu se bazează pe ceea ce scrie pe hârtie, dacă o echipă valorează puţin sau mult. Mingea e rotundă. În meciul acela nu am dat totul niciunul dintre noi şi am dat asta.

Nu contează dacă o să câştigi cu 1-0 sau cu 4-1. Important e să ne revenim. Ne-a dat un şoc Corvinul. Am vrut să sărbătorim ca o familie şi să ne strângem toţi în braţe. Mister Hoban ne-a ajutat, l-am avut ca şi coechipier şi are mentalitae de învingător. Noi ne gândim să pregătim meciul cu FCSB şi nu ne interesează ce fac ceilalţi„, a spus Daniel Bîrligea la digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 1-4.

Rapid – CFR Cluj 1-4. Umilinţă uriaşă pentru echipa lui Bergodi

Meciul de pe Giuleşti a început cu o lovitură de teatru: Daniel Bîrligea a reuşit o dublă în primele opt minute ale întâlnirii şi CFR conducea deja cu 2-0. Atacantul clujenilor a deschis scorul în minutul 4, cu capul, dintr-un corner al lui Deac, iar în minutul 8 a înscris superb, după o ieşire greşită a lui Aioani. Bîrligea a reuşit hat-trick-ul în minutul 37, iar Cristian Manea a stabilit scorul pauzei la 4-0 pentru oaspeţi după o pasă a lui Otele, în minutul 45+1.

În partea secundă clujenii nu au mai forţat, iar gazdele au avut o bară în minutul 67, prin Albu. Albion Rrahmani a redus din diferenţă în minutul 81, ajungând la 15 goluri stagionale, şi CFR s-a impus cu 4-1, în primul meci după plecarea lui Adrian Mutu.

În clasament conduce FCSB (38 de puncte), urmată de CFR Cluj (31 de puncte), Universitatea Craiova (31 puncte) şi Rapid, cu 28 de puncte.

RAPID: Aioani – Braun, Săpunaru, I. Cristea, Bădescu (Borza 46) – Al. Albu, Djokovic (Oaidă 46), Papeau (Petrila 46) – Funsho Bamgboye (E. Krasniqi 63), A. Rrahmani, Burmaz (Hasani 70). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

CFR CLUJ: R. Sava – C. Manea (Aussi 79), Boben, M. Ilie, Abeid (Camora 86) – Muhar, K. Keita, Avounou (El Kadouri 73) – Deac, Bîrligea (P. Michael 73), Otele (Serebe 86). ANTRENOR: Ovidiu Hoban

Cartonaşe galbene: Oaidă 55 / K. Keita 35, Muhar 48, Boben 58

Stadion: Superbet Arena- Giuleşti

Arbitri: Radu Petrescu – George Neacşu, Daniel Mitruţi – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Marius Badea

Observator: Cristian Nica

