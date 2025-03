Claudiu Petrila şi Alexandru Dobre, reacţii ferme după Rapid - FCSB 0-0: "E frustrant / Ghinion, ne doream cele trei puncte!" - Antena Sport

Claudiu Petrila şi Alexandru Dobre au oferit reacţii ferme, după Rapid – FCSB 0-0. Cei doi jucători ai giuleştenilor au mărturisit că îşi doreau să obţină cele trei puncte în duelul cu rivalii, ţinând cont că au evoluat în superioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a rămas în inferioritate numerică în minutul 36, după eliminarea lui Joyskim Dawa. Fundaşul a primit două cartonaşe galbene, în doar patru minute.

Claudiu Petrila şi Alexandru Dobre, reacţii ferme după Rapid – FCSB 0-0

Claudiu Petrila a declarat că rezultatul obţinut de Rapid este unul frustrant, dat fiind faptul că nu au putut să profite de superioritatea numerică. Mijlocaşul lui Marius Şumudică a transmis că echipa a intrat „moale” pe teren, motiv pentru care a ratat cele trei puncte.

„E frustrant, puteam să ne facem meciul mult mai uşor, ne-a lipsit puţin curaj. Au jucat bine şi în zece, puteam să avem spaţii, dar nu le-am găsit. Am învăţat din acest meci şi sperăm ca sâmbătă să fim mai buni. O presiune în plus poate era mai bună, am intrat un pic moi. Şi ei au făcut un meci bun, chiar dacă au fost cu un om în minus.

Voiam doar să intrăm şi să câştigăm. Am luat acel galben, mi l-am asumat că altfel ieşeau pe contraatac. În play-off voi fi odihnit.