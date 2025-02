Comunicatul lui Marius Şumudică, după ce a ameninţat cu demisia de la Rapid: "S-a umplut paharul! Se dărâmă tot" - Antena Sport

Comunicatul lui Marius Şumudică, după ce a ameninţat cu demisia de la Rapid. Antrenorul Rapidului a anunţat că va avea o discuţie cu Dan Şucu şi Victor Angelescu.

Marius Şumudică a mai precizat că tot ce a construit la Rapid simte că se dărâmă şi că are aceeaşi senzaţie ca după meci: că s-a umplut paharul. Şumudică a mai spus că îl cunoaşte şi pe suporterul care a aruncat cu bulgări de zăpadă în el.

“Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul.

Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!

Și toate acestea după ce ni s-au întâmplat atâtea, dat totuși suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc. Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge.

Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!