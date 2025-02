"Am fost umilit! Am vrut să plec din timpul meciului!" Şumudică a ameninţat cu demisia de la Rapid: "În mare parte sunt decis!" - Antena Sport

Eu am ales primul 11, aveam în cap schimbările, au ieșit bine. Nu am avut probleme în a doua repriză. Botoșani e o echipă bine pregătită, s-a schimbat mult de când a venit Leo. Au șanse mari de a se salva de retrogradare.

(n.r. Despre scandal) Nu vreau să comentez. Ei știu cel mai bine ce au făcut, sau cel care a făcut. Nu vreau să comentez treaba asta. Nu vreau să îi pun pe toți suporterii în aceași oală. Ei știu că îi iubesc, sunt unul dintre ei, dar nu meritam ce mi s-a întâmplat astăzi. Vreau să trec peste!

Am vrut să plec, sincer, în timpul meciului. M-am simțit umilit. Nu are rost, eu respect suporterii Rapidului, dar există o limită. Trebuie să îți respecți antrenorul, oricine este el. Eu nu merit, pentru mine a fost o palmă și mă voi gândi foarte bine în seara asta… voi lua o decizie mâine. O să dau un comunicat și o să vedeți care e decizia mea.

Îi felicit pe fanii care au îndurat frigul, îi felicit pe jucători, felicit conducerea care a încercat să facă acest teren practicabil, dar nu pot să accept să fiu lovit de către suporterii mei. Este prea mult!

(n.r. Ați luat cartonaș galben în secunda 20) Au avut dreptate, am crezut că linia trasată era cea de joc, este o anumită distanță, eu nu mi-am dat seama că am intrat în teren și am oprit acea minge. Respect decizia arbitrilor, mi-au explicat, nu contest absolut nimic. Au avut dreptate, dar eu nu am făcut-o voit, mingea ieșea afară oricând, am crezut că sunt în spațiul meu. O să fiu suspendat la meciul cu Farul, să vedem totuși unde mă voi afla atunci”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.

Marius Șumudică s-a înjurat cu fanii Rapidului în meciul cu FC Botoșani

Marius Șumudică a fost protagonistul unui scandal uriaș în Rapid – FC Botoșani. Tehnicianul a fost implicat într-un schimb de cuvinte grele cu fanii echipei sale și a fost ținut, cu greu, de către staff.

Totul s-a întâmplat după golul marcat de Denis Ciobotariu, în prima repriză a partidei. Fundașul lui Marius Șumudică a înscris în minutul 37 al partidei din Giulești. După reușită, acesta s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo. După această reușită, camerele TV s-au îndreptat către Marius Șumudică. Acesta a fost surprins în timp ce se înjura cu fanii aflați în tribuna din spatele băncii tehnice a celor de la Rapid.

Marius Șumudică i-a înjurat pe fani după ce aceștia au aruncat cu bulgări de zăpadă în direcția sa.

Marius Șumudică a avut o reacție incredibilă, după ce s-a înjurat cu fanii Rapidului. „E ultimul meu meci aici!”, a urlat antrenorul giuleștenilor. De asemenea, acesta a vrut să plece la vestiare după ce a fost atacat cu bulgări, însă, în cele din urmă, oamenii din staff l-au convins să rămână pe banca tehnică.