Constantin Budescu a tras un semnal de alarmă, după ce a fost huiduit de fanii fostei sale echipe! - Antena Sport

Scandal uriaş la Petrolul! Valentin Ţicu şi Sergiu Hanca s-au luat la bătaie!

Valentin Ţicu şi Sergiu Hanca s-au luat la bătaie în vestiar! Primul i-ar fi aplicat o corecţie fizică lui Hanca.

Totul ar fi plecat de la restanţele salariale pe care le au jucătorii Petrolului. Hanca a fost vocal, iar Ţicu i-a reproşat că nu a avut aceeaşi atitudine în perioada în care Marian Copilu conducea clubul.

Potrivit fanatik.ro, Ţicu l-a lovit de două ori pe Sergiu Hanca, după ce fostul jucător al lui Dinamo a avut o replică neortodoxă la adresa căpitanului Petrolului.

Sursa citată notează că ceilalţi jucători ai „Lupilor galbeni” au intervenit imediat pentru a aplana conflictul.

Jucătorii Petrolului au refuzat să se antreneze la începutul săptămânii din pricina restanţelor salariale. Investitorii turci au adus, recent, bani în club, iar un salariu restant ar fi fost deja achitat.

Totodată, cei care au preluat clubul de la Marian Copilu au plătit şi datoriile care împiedicau înregistrarea jucătorilor aduşi în această vară.