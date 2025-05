Ce discuţie a putut avea Ion Ţiriac cu iubita fiului său, înainte de surpriza uriaşă. De la ce a pornit totul - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit ce discuţie a avut cu iubita fiului său, Sorana Cîrstea, înainte ca sportiva din România să câştige turneul de dublu de la Madrid, o surpriză mare, ţinând cont că Sori nu se mai impusese la un turneu de dublu de 6 ani.

Sorana a vorbit cu miliardarul român despre eşecul din proba de simplu, acolo unde a fost învinsă în primul tur de Hailey Baptiste (23 de ani, locul 88 WTA), în trei seturi, 2-6, 7-5, 6-7. Ţiriac a sfătuit-o să fie mai relaxată la proba de dublu şi asta a ajutat-o să îşi adjudece trofeul.

Ion Ţiriac, sfaturi pentru Sorana Cîrstea

„Eu am văzut-o pe Sorana la Madrid foarte repede, pentru că am stat doar patru zile. `Uite ce meci am pierdut!`, mi-a spus. `Măi, Sorana, lasă meciul pe care l-ai pierdut, pentru că ai mai pierdut unul aşa şi încă unul tot aşa, nu poţi numai cu emoţiile, că o fi ultimul an`.

`Nu ştiu ce să fac cu dublul acum`. I-am spus `du-te şi distrează-te!`. Asta a făcut în primul tur, se distra cu rusoaica aia, râdeau, făceau glume, o treabă pe care o faci la un anumit moment. Înainte de un meci, iar are o problemă medicală”, a povestit Ţiriac.

Sorana Cîrstea şi Anna Kalinskaya, campioane la Madrid

Sorana Cîrstea şi rusoaica Anna Kalinskaya s-au impus duminică, la Madrid, în proba de dublu a turneului Masters WTA 1000 Mutua Madrid Open.