Constantin Budescu știe unde s-a făcut diferența în meciul cu FCSB: „Am mai jucat fotbal, dar...” - Antena Sport

Constantin Budescu este jucătorul Gloriei Buzău / Hepta Constantin Budescu știe unde s-a făcut diferența în meciul pierdut de Gloria Buzău cu FCSB, scor 0-2. Veteranul a subliniat că schimbările efectuate de roș-albaștri la pauză au contat. David Miculescu, Daniel Bîrligea și Florin Tănase au fost trimiși pe teren după pauza meciului de la Buzău. Tănase a reușit să marcheze primul gol, iar al doilea a fost autogolul lui Turda, cauzat de Jordan Gele. Constantin Budescu știe unde s-a făcut diferența în meciul cu FCSB Constantin Budescu a tras concluziile, după eșecul cu FCSB, și a subliniat că Gloria Buzău va avea o misiune dificilă în încercarea de a se salva de la retrogradare. Totodată, „Budi" a transmis că echipa sa a fost lovită și de ghinion în unele partide. „Probabil a contat și [că au băgat titularii] la pauză. Am făcut și noi ceva schimbări, la acel penalty s-a cam rupt jocul.

Ne va fi destul de greu, încercăm să mai acumulăm puncte în etapele rămase în campionatul regulat, apoi va începe acel minicampionat în care va trebui să câștigăm meciuri, pentru că avem foarte puține puncte.

Avem încredere, am mai jucat fotbal, dar am avut și ghinion de multe ori. Am pierdut puncte, în unele meciuri nemeritat, dar ăsta este fotbalul. Trebuie să obținem puncte, pentru că se duc etapele și noi tot acolo suntem”, a declarat Constantin Budescu, conform primasport.ro.

Eugen Neagoe a făcut praf arbitrajul, după Gloria Buzău – FCSB 0-2

Eugen Neagoe a făcut praf arbitrajul, după ce FCSB a învins-o pe Gloria Buzău, scor 2-0. Antrenorul buzoienilor a fost eliminat de Sorin Vădana, în repriza secundă.

