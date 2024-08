Cosmin Matei, suspendat 6 luni pentru dopaj! Jucătorul a anunțat că va face recurs: "Sunt foarte dezamăgit!" - Antena Sport

”Mi s-a reproşat în faţa Comisiei că nu am analizat suplimentul respectiv înainte de a-l consuma. Am explicat şi au văzut şi dânşii că analiza pentru toate substanţele din lista interzisă ajunge la câteva mii de euro.

Şi chiar şi aşa, dacă ţi se confirmă că un supliment nu este contaminat cu nicio substanţă din lista interzisă, la următoarea dată când cumperi, te poţi trezi că ai nimerit un lot contaminat. Probabil trebuia să fac o analiză de 2.000 de euro la fiecare achiziţie a energizantului de 150 lei. Asta este absurd şi nu înţeleg cum pot fi găsit eu vinovat.

Este efectiv ceva de care nu poţi să te păzeşti. În plus, am demonstrat cu datele tehnice de la meciuri, că nu a existat nicio îmbunătăţire a performanţelor mele fizice, atunci când am consumat acel energizant”, a spus Matei, notează Agerpres.

”Aşteptăm motivarea deciziei ca să înţelegem cum au văzut dânşii lucrurile. Nu pot accepta sub nicio formă această suspendare de 6 luni, chiar dacă ea înseamnă, în limbaj popular, ‘vinovăţie, dar foarte puţină’. Eu sunt vinovat că am avut ghinion. Am văzut şi alţi sportivi în situaţia mea şi marea majoritate suferim de acelaşi lucru, de nenoroc.

În momentul de faţă avocaţii mei pregătesc apelul împotriva acestei decizii şi luni îl vom depune la Comisia de Apel. Sper să se soluţioneze mai repede procedura apelui şi mai ales sper ca de data asta să am mai mult noroc”, a mai transmis Matei.