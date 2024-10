Costel Gâlcă, cu picioarele pe pământ înainte de meciul cu Farul! Ce a spus despre înfrângerea echipei lui Hagi, 0-5 cu Rapid - Antena Sport

Costel Gâlcă, cu picioarele pe pământ înainte de meciul cu Farul! Costel Gâlcă / Profimedia Costel Gâlcă s-a declarat cu picioarele pe pământ înainte de meciul cu Farul! Tehnicianul a vorbit deschis în cadrul unei conferințe de presă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Antrenorul oltenilor a afirmat că înfrângerea categorică cu 0-5 pe care Farul a suferit-o cu Rapid în etapa trecută va face ca partida cu jucătorii pregătiţi de Gică Hagi să fie mult mai dificilă. Costel Gâlcă, cu picioarele pe pământ înainte de meciul cu Farul! „Cred că ultimul meci al Farului pe care l-a jucat împotriva Rapidului face meciul de la Constanţa mult mai greu pentru noi. Dar echipa arată mult mai bine în ultimul timp din punct de vedere fizic şi cred că este un plus pentru noi în acest moment. Cu siguranţă cei de la Farul vor încerca la fel ca întotdeauna să aibă posesia. Au un joc elaborat pe care îl practică de mult timp, dar sper să găsim spaţiile necesare pentru a marca. Nu mă aşteptam la acel scor al lor din ultima etapă cu Rapidul. Dar Rapidul are un lot foarte bun la ora actuală şi nu câştigase acasă. Asta a făcut ca meciul să fie mult mai dificil pentru Farul Constanţa. Au şi greşit de câteva ori pe construcţia lor şi cred că acolo s-a decis meciul. La Farul este mai complicat pentru că este greu pentru Gheorghe Hagi să omogenizeze echipa, având în vedere că sunt multe plecări şi atunci ai nevoie de timp”, a spus Costel Gâlcă, citat de agerpres.ro. Întrebat dacă simte o presiune în ceea ce priveşte postul său după rezultatele nesatisfăcătoare din ultimele etape, Gâlcă a spus că la toate echipele se întâmplă acelaşi lucru şi că este normal să existe oscilaţii în privinţa rezultatelor de vreme ce lotul nu este omogen. Reclamă

Costel Gâlcă: „Toți antrenorii sunt sub presiune când nu au rezultate”

„Toţi antrenorii sunt sub presiune când nu au rezultate. Toţi, nu numai eu, toată lumea. Toţi antrenorii din Liga I, şi din România, şi din altă parte. E la fel, dacă nu ai rezultate eşti sub presiune. Nivelul jucătorilor şi pregătirea mie îmi dă încredere pentru următoarele meciuri pentru că arătăm mult mai bine ca înainte. Nici noi nu am fost până acum la un nivel fizic şi omogeni încă nu suntem. Au venit jucători după accidentări şi încă suntem într-un proces de omogenizare. Avem nevoie de timp pentru omogenizare. Este ceva normal să avem fluctuaţii în rezultate. Anul următor echipa va fi şi va arăta altfel, mult mai omogenă, dar în acest timp noi trebuie să câştigăm meciurile”, a afirmat tehnicianul echipei craiovene.

El speră ca în partida cu Farul Constanţa jucătorii săi să fie mult mai eficienţi în faţa porţii: „E normal ca suporterii să fie nemulţumiţi atunci când nu poţi să învingi echipa de pe ultimul loc. Atunci când îţi propui să câştigi campionatul, trebuie să câştigi toate meciurile. Toate meciurile pe care le-am jucat cu Farul Constanţa au fost dificile, dar sperăm să găsim acele echilibru în echipă şi să luăm cele mai bune decizii în faza de atac şi în faţa porţii, pentru că este important. Am văzut şi în ultimul meci, am avut ocazii clare, dar nu am putut să marcăm. Echipa este mult mai bine şi ne dorim să facem un meci perfect ca să luăm cele trei puncte”.

Universitate Craiova va întâlni, luni, de la ora 21:00 pe terenul Central din Ovidiu, formaţia Farul Constanţa, într-o partidă din cadrul etapei a 14-a a Ligii 1. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

