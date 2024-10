Cristi Borcea, dezvăluiri copleşitoare după ce Florentin Petre a plâns pentru Dinamo: "Şi mie mi-au dat lacrimile!" - Antena Sport

Cristi Borcea a făcut dezvăluiri copleşitoare după ce Florentin Petre a plâns pentru Dinamo. Antrenorul secund de la Dinamo nu şi-a putut stăpâni emoţiile şi a început să plângă în partida pe care „câinii” au câştigat-o cu 2-0 la Hermannstatd.

Cristi Borcea a dezvăluit că şi el a plâns de multe ori pentru Dinamo, atât de bucurie, cât şi în momentele mai dificile prin care a trecut echipa.

Cristi Borcea, dezvăluiri copleşitoare după ce Florentin Petre a plâns pentru Dinamo

„Florentin Petre este un copil crescut de noi, de la 7 ani, se leagă viața lui de Dinamo, atâția ani. Ce poți să faci decât să îți dea și ție lacrimile când simți pentru club.

Și mie de multe ori mi-au dat lacrimile de ce am văzut, pentru că am trăit perioade frumoase și am crescut alături de Dinamo. Și nu numai mie! Mulți dinamoviști au lăcrimat în momentul în care lăcrima Florentin Petre„, a declarat Cristi Borcea, pentru iamsport.ro.

Florentin Petre a oferit imaginea serii în duelul dintre Hermannstadt şi Dinamo, încheiat cu scorul de 0-2. Antrenorul secund al „câinilor” a început să plângă pe finalul partidei, atunci când galeria dinamovistă sărbătorea victoria.

Dinamo a obţinut prima victorie în deplasare, după o pauză de opt luni. „Câinii” s-au impus cu 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, graţie golurilor marcate de Astrit Selmani şi Kennedy Boateng.