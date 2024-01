Cristi Ganea l-a atacat pe Gigi Becali, după transferul la Farul: „Nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă” - Antena Sport

Cristi Ganea l-a atacat pe Gigi Becali, după transferul la Farul Constanța

Ce a spus fundașul plecat de la FCSB Ajuns la 31 de ani, Ganea a fost pus pe „lista neagră” de Gigi Becali, din cauza faptului că patronul nu a fost impresionat de evoluțiile acestuia, de la FCSB. În cele din urmă, fundașul s-a întors la echipa lui Gică Hagi, pentru care a mai jucat de 2 ori, în trecut, pe când aceasta se numea Viitorul Constanța.

Fundașul s-a declarat fericit pentru faptul că a revenit la echipa lui Gică Hagi și le-a transmis fanilor „marinari” că se simte ca acasă la Farul. De asemenea, acesta a lansat și un atac la adresa lui Gigi Becali și a menționat faptul că a plecat de la FCSB pentru că nu a dorit să stea pe banca de rezerve.

„Bine v-am regăsit. Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici. După cum știți, aici este casa mea, aici am crescut, de aici am ieșit în fotbalul mare. Am avut un an destul de greu, am trecut prin câteva probleme. Am venit cu tot sufletul la echipă, să mă simt important și să îmi ajut echipa sa își îndeplinească obiectivele.