Cristi Săpunaru a dat cărțile pe față, după plecarea lui Neil Lennon de la Rapid: "Nu a fost ce trebuie!" - Antena Sport

De asemenea, Marius Șumudică a transmis că a trăit la intensitate maximă duelul cu Poli Iași, având pulsul peste 100.

„A jucat cu injecție, a intrat, mi-a zis la pazuă că nu mai poate, dar mai trage zece minute de el. Are probleme mari în călcâie. Vom vedea, nu a fost nimic concertat, că Săpunaru nu vrea să joace…l-ați văzut și voi. L-am obligat să facă o injecție, a făcut-o înainte de meci, a jucat. Toți jucătorii sunt importanți pentru mine, am 27-28 de jucători, îi iubesc cum îl iubesc pe Săpunaru. Ok, cu el am o relație specială. Inima mea nu se poate împărți. Ai jucători pe care îi iubești mai mult. Am doi copii, îi iubesc la fel.

Dar în momentul când ai 27-28 de jucători, nu poți să-i mulțumești pe toți. Săpunaru e în inima mea, Săpunaru e rapidist, are sânge vișiniu ca mine, are spiritul Rapidului, Rapid are nevoie de el, de jucătorul Săpunaru. Nu trebuie să uit, l-am luat cu mine în Turcia, a jucat cu mine acolo. Între noi există o relație extraordinară, dar voi dezvolta această relație cu fiecare jucător. Și-au dat viața toți, n-am cum să nu-i iubesc pe oamenii aceștia.

Am avut pulsul 100 și ceva, mai puneam mâna la gât, să văd cum îmi bate inima. Era pe la o sută și ceva (n.r. pulsul). Exact ca și cum aș fi alergat pe bandă, dar nu mai contează, inima mea bate pentru Rapid”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă.