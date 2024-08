Ce sacrificii a făcut Cristi Săpunaru pentru a juca în Poli Iași - Rapid! Anunțul lui Marius Șumudică: „Are probleme mari!” - Antena Sport

„Un meci bun, foarte multe ocazii de a închide meciul. O echipă bună a Iașiului, care joacă bine acasă. Suntem fericiți pentru cele 3 puncte. Bine, m-a durut piciorul. Mă simt bine, îmi doresc să joc. Fotbalul e viața mea. Am stat pe bancă la început, după care m-am accidentat mai rău și a vrut să mă folosească, nu am putut, am avut dureri.

Apoi am făcut tratamentul și acum am spus că joc cât pot și am rezistat până în minutul 55. Mă bucur pentru el (n.r.- pentru Șumudică), a venit acasă, ăsta e cadoul nostru pentru el. Rapid nu e de locul 12-13. E frustrant că nu am câștigat până acum.

Nu dau vina pe nimeni, e vina comună, a jucătorilor și a antrenorului. A schimbat mentalitatea (n.r.- Șumudică), știe să schimbe o echipă din mers, îl cunosc. Nu am lucrat nimic tactic, nu a fost timp. E fratele meu mai mare, mă știu cu el de peste 20 de ani, aș face orice pentru el, pentru Rapid.

E visul meu să-mi închei cariera la Rapid. Trebuie să ne facem treaba, cu Șumi avem șanse mult mai mari să ne atingem obiectivul. Nu vreau să spun că nu aveam și cu Neil Lennon, dar nu ne-a ieșit„, a spus Cristi Săpunaru la digisport.ro.