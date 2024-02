Cristi Săpunaru și-a asumat vina pentru înfrângerea cu Poli Iași: „Eu am pierdut meciul, nu echipa!”. Cum și-a explicat gafa - Antena Sport

Cristi Săpunaru și-a asumat vina pentru înfrângerea cu Poli Iași: „Eu am pierdut meciul, nu echipa!”. Cum și-a explicat gafa

Reclamă

„Îmi cer eu scuze. Eu am pierdut meciul, nu echipa. Nu am văzut mingea, am dat pe lângă și de atunci s-a pierdut meciul. Asta este, se întâmplă.

La gafa mea s-a făcut diferența. Dacă nu o comiteam nu îi băgam în meci. Am pierdut un punct și jumătate, o să recuperăm. Urmează meciul cu UTA, să spălăm rușinea și să ne menținem pe locul al 2-lea”, a spus Cristi Săpunaru, la digisport.ro.

Reclamă

Meciul cu Poli Iași a reprezentat prima înfrângere pentru Rapid în 2024. Înainte de acest duel, giuleștenii au câștigat 4 meciuri. A fost: 4-3 cu FCU Craiova, 2-1 cu Dinamo, 2-1 cu Oțelul Galați, 1-0 cu CFR Cluj și 2-0 cu FC Hermannstadt.

Poli Iași – Rapid 3-1

Echipa Poli Iaşi a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a 27-a din Superligă. Oaspeţii au condus cu 1-0.

Portarul ieşenilor, Ailenei, a intervenit bine în faţa lui Burmaz, în minutul 7, iar gazdele au replicat prin şutul lui Luca Mihai, din minutul 25. La pauză s-a intrat cu scor alb , însă repriza secundă a meritat aşteptarea. Rapid a deschis scorul prin Ermal Krasniqi, în minutul 52, însă gazdele au egalat repede, prin Bettaieb, în minutul 55. Finalul de meci a fost electrizant: Harrison a avut gol anulat de VAR pentru ofsaid (min 83), pentru ca gazdele să înscrie totuşi pe final de două ori. Alin Roman a făcut 2-1 în minutul 87, iar Harrison a stabilit scorul final în minutul 90+4. S-a încheiat 3-1 pentru Poli Iaşi.

Reclamă 4 / 0/3

Rapid e pe locul 3 în clasament, cu 48 de puncte, în timp ce ieşenii sunt pe 13, cu 30 de puncte. Cum arată clasamentul actualizat al Ligii 1: 1. FCSB – 55 puncte

2. CFR Cluj – 48 puncte

3. Rapid – 48 puncte

4. Farul – 41 puncte

5. Universitatea Craiova – 39 puncte

6. Hermannstadt – 37 puncte

7. UTA – 37 puncte

8. Petrolul – 35 puncte

9. U Cluj – 34 puncte

10. Sepsi – 33 puncte

11. Oţelul – 32 puncte

12. FCU Craiova – 30 puncte

13. Poli Iaşi – 30 puncte

14. FC Voluntari – 27 puncte

15. Dinamo – 22 puncte

16. FC Botoşani – 20 puncte

Cine va câştiga titlul mondial de Formula 1 în 2024? Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...