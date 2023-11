Cristiano Bergodi a cedat şi și-a criticat jucătorii după Rapid - U Cluj 2-3: „O lipsă de maturitate!”. Reacţie fără precedent - Antena Sport

Reclamă

„A fost puțină lipsă de maturitate, am picat acest test. De la 2-0 nu ar trebui să pierdem. Se spune că e un rezultat periculos, dar pentru noi era foarte important. Am jucat pe contre, o ocazie ei, una noi. Trebuia să fie mult mai echilibrat.

A fost un meci spectaculos, i-am lăsat să aibă prea multe ocazii. Ne-am dezechilibrat, a doua repriză este una de uitat. Nu putem lua gol așa, pe contra atac, cu echipa desfăcută, mai ales acasă. I-am avertizat pe băieți, dar eu sunt primul vinovat. Nu ar trebui să mai jucăm așa, la 2-0 aveam meciul la îndemână.

După ce am ieșit de la cabine parcă am rămas în vestiar. Am încercat să introduc în teren și atacanți, la scorul de 2-2. Pe teren trebuie să avem capacitatea de a nu dezechilibra, meciul se poate câștiga și în prelungiri. Dar noi am lăsat mult prea multe spații, au venit și goluri și ocazii, pentru ei.

Când îți iei 3 goluri de la 2-0 moralul e scăzut. Am încercat să venim cu jucători ofensivi, dar ne-am dezechilibrat. Am venit dintr-o perioadă foarte bună, înfrângerea aceasta ne aduce cu picioarele pe pământ. Poate fi o ocazie de a învăța. Trebuie să joci și cu echilibru totuși, dacă nu, adversarii te pedepsesc. Totuși, știam că au o echipă foarte bună”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.

După rezultatul înregistrat în partida care a contat pentru etapa a 17-a, giuleștenii lui Cristiano Bergodi se află pe locul al 3-lea în campionat și au ratat o șansă importantă de a urca pe pozția secundă. Rapidiștii au 30 de puncte, în timp ce poziția a 2-a este ocupată de CFR Cluj, cu 32 de puncte.

De cealaltă parte, cei de la U Cluj sunt pe locul al 7-lea, cu 23 de puncte, la doar 2 puncte de primul loc de play-off, care este ocupat de Petrolul. „Lupii Galbeni" au, în momentul de față, 25 de puncte. Horaţiu Moldovan, uluit după Rapid – U Cluj 2-3 Moldovan a avut o prima reacţie după eşecul cu U Cluj. Goalkeeperul giuleştenilor era în stare de şoc. „Am întâlnit o echipă foarte bună, care va fi şi în play-off, dar este inadmisibil să pierdem acasă. Este ceva şocant pentru noi toţi, parcă trăim într-un vis negru. Poate ne gândeam la 2-0 câte goluri vom marca şi e total greşit. Ne-am păcălit singuri. Aşa e la Rapid, când să facem pasul mai mare, ne încurcăm. Sper să revenim în play-off şi să ne batem la locurile 1-2, Nu ştiu, nu am apucat să revăd nicio fază, ne vom face autocritica toţi. Acesta este fotbalul, treci dintr-o extremă în alta. Ne bucurăm că am reuşit să ne calificăm la EURO, dar acum îmi e gândul doar la Rapid. Nu e o presiune în plus, cred că m-am străduit la fiecare meci să îmi fac treaba cât mai bine. (Rămâi la Rapid până la turneul final?) Cred că vă grăbiţi cu această întrebare, nu e perioadă de transferuri. E foarte important să terminăm bine acest an. În pauză mă pot gândi la viitor. Chiar nu ştiu ce se va întâmpla, gândul îmi este doar la Rapid şi la ce se întâmplă aici„, a declarat Horaţiu Moldovan