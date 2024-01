Cristiano Bergodi, încântat de transferul lui Damjan Djokovic la Rapid: "Bine că l-am luat!" Concluzii la finalul cantonamentului - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Bergodi a oferit declaraţii şi despre viitorul lui Horaţiu Moldovan, care ar putea pleca de la Rapid în această iarnă. Tehnicianul giuleştenilor a declarat că şi-ar dori ca portarul naţionalei să continue la formaţia de sub Grant, însă a subliniat că ar fi important pentru el să ajungă într-un campionat de top din Europa.

„Suntem la sfârșitul cantonamentului. A fost un cantonament scurt, la fiecare cantonament e orgoliu, însă nu a fost nimic deosebit. Așa e la fotbal. Am încercat să dăm minute tuturor jucătorilor. Unii au jucat mai puțin

Rrahmani arată că nu are rețineri, nu are frică. Asta e deja foarte important. A dat gol în primul meci și încet-încet va reveni și el. Pentru Krasniqi e important că a marcat azi, are moral bun. E normal că vrea să arate. Avem un lot bun și cred că putem să facem treabă.

Djokovic e bun, mișcă mingea repede și asta e important. E jucător cu experiență, care a jucat la un anumit nivel, iar asta e important.

Nu mă tem că ar putea pleca Horațiu Moldovan. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu e o problemă mare în acest moment. Vom vedea peste câteva zile. Dacă va pleca, avem deja unele idei, dar nu se poate spune cine. Momentan e Horațiu Moldovan. Normal, el are o carieră în față, e portarul naționalei și ar fi important pentru el să ajungă într-un campionat puternic. Eu sper că va rămâne aici.

Am mai spus. M-a surprins că FCSB l-a lăsat pe Djokovic să plece, dar asta e viața lor. Nu mă interesează, sincer. Bine că l-am luat noi și ne poate ajuta împreună cu ceilalți”, a declarat Cristiano Bergodi. Cristi Săpunaru a fost un car de nervi în amicalul Rapid – Westerlo Cristi Săpunaru a fost un car de nervi în amicalul Rapid – Westerlo! Jucătorii lui Cristiano Bergodi au fost tensionaţi în amicalul cu belgienii de la Westerlo, care a fost întrerupt din cauza unei încăierări. Cristiano Bergodi a intrat imediat pe teren pentru a calma spiritele. În cele din urmă, giuleştenii au încheiat cantonamentul din Antalya fără victorie în cele trei meciuri disputate. Belgienii de la Westerlo s-au impus cu 3-2, la capătul unei partide extrem de tensionate. Pe finalul primei reprize, în timp ce belgienii conduceau cu 1-0, partida a fost întreruptă, din cauza unui scandal între jucătorii celor două echipe. Cel mai vehement din tabăra giuleştenilor a fost căpitanul Cristi Săpunaru, care a avut ceva de împărţit cu portarul lui Westerlo. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleştenilor, a intrat de urgenţă pe teren pentru a calma spiritele.