Cum a numit-o Victor Angelescu pe FCSB înaintea derby-ului cu echipa lui Gigi Becali! Pe cine mizează că va marca: "E foarte bun" - Antena Sport

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a recunoscut că a avut emoţii la meciul din deplasare cu Farul. El a susţinut că giuleştenii au meritat victoria, în condiţiile în care au înscris 3 goluri, au avut două bare şi alte ocazii.

Angelescu s-a arătat foarte bucuros că Elvir Koljic, fostul atacant al Universităţii Craiova, a marcat primul lui gol pentru Rapid. Angelescu mizează pe Koljic şi la derby-ul cu FCSB, care se va disputa duminica viitoare, de la ora 20:00 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Victor Angelescu speră ca Elvir Koljic să marcheze şi cu FCSB: „E un atacant foarte bun”

Înaintea derby-ului cu FCSB, Angelescu a numit formaţia patronată de Gigi Becali „cea mai bună echipă” din Liga 1. Spre deosebire de Dinamo, giuleştenii s-au descurcat mult mai bine în ultimele meciuri cu FCSB. În tur, scorul a fost 0-0.

„Foarte mari emoții, cred că am făcut un meci foarte bun, dar a fost un meci spectaculos per total, puteau și ei să egaleze, puteam să facem și noi mai devreme 2-0 sau 3-1. Cred că meritată victoria, am avut ocaziile mai clare, am mai avut două bare.

Jucăm cu cea mai bună echipă (n.r.: FCSB), cea mai în formă din campionat, e un test pentru noi să vedem unde suntem față de FCSB. Va fi un derby incendiar, cine e mai bun să câștige.