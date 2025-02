Farul Constanţa - Rapid LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Marius Şumudică o poate egala pe Dinamo în clasament - Antena Sport

Marius Şumudică şi Gică Hagi, înaintea meciului tur, de pe Giuleşti / Hepta Meciul Farul Constanţa – Rapid va fi transmis în format LIVE TEXT, de la ora 20:00, pe AS.ro. Ambele echipe traversează perioade bune, venin după victorii în ultima etapă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Echipa lui Gică Hagi a câştigat etapa trecută, pe terenul lui Dinamo, scor 0-2, în timp ce Rapid a câştigat meciul de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 1-0. Farul Constanţa – Rapid LIVE TEXT (20:00) Victoria obţinută cu FC Botoşani nu a fost însă cea mai fericită pentru Marius Şumudică. Succesul din Giuleşti a fost umbrit de scandalul în care a fost implicat, după ce a fost lovit cu bulgări de zăpadă de anumiţi suporteri. Extrem de nervos, Marius Şumudică a ameninţat chiar şi cu plecarea de la Rapid. În cele din urmă, lucrurile par că s-au mai liniştit, Victor Angelescu fiind cel care a anunţat că Marius Şumudică are de dus la capăt un proiect. O victorie pentru Rapid i-ar duce pe giuleşteni la 45 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ceea ce ar reprezenta un pas uriaş în lupta pentru calificarea în play-off. De partea cealaltă, Farul Constanţa este pe locul 10, cu 34 de puncte. Potrivit lpf.ro, echipa lui Gică Hagi este şi formaţia cu cei mai puţini străini utilizaţi în acest sezon (5). Reclamă

Echipele probabile:

Farul Constanţa : Buzbuchi – Sîrbu, Dican, Țîru, C. Ganea – Vină, N. Popescu, Radaslavescu – I. Cojocaru, Alibec, Grigoryan

Rezerve: Ducan, Băsceanu, Larie, Dumitra, Buta, Reginaldo, A. Ciobanu, Banu, Casap, Doicaru, Avramescu

Antrenor: Gheorghe Hagi

Rezerve: Stolz, Onea, Săpunaru, Ignat, Braun, Hromada, Vulturar, Pop, K. Keita, Micovschi, Njie, Ankeye, Grameni, Burmaz

Antrenor: Marius Șumudică

Gică Hagi, despre Marius Şumudică: „Un antrenor foarte experimentat”

Gică Hagi l-a numit pe Marius Şumudică „un antrenor foarte experimentat” înaintea duelului de luni seară. Farul vine după două victorii, cu Gloria Buzău (1-0) şi cu Dinamo, în deplasare. Constănţenii s-au impus cu 2-0 în meciul de pe Arcul de Triumf, administrându-i lui Dinamo prima înfrângere după 13 meciuri.

„După ultimele două meciuri, pe care le-am câştigat şi nu am primit gol, avem un moral foarte bun. Sperăm să facem un meci mare acasă cu Rapid, o echipă care, cred eu că are un lot foarte valoros, are un antrenor foarte experimentat.

