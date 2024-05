Cum l-a descris Neil Lennon pe Dan Şucu, în presa scoţiană! Noul antrenor al Rapidului, planuri măreţe pentru următorul sezon - Antena Sport

Cum l-a descris Neil Lennon pe Dan Şucu, în presa scoţiană Neil Lennon şi Dan Şucu/ FC Rapid Neil Lennon l-a descris pe Dan Şucu, în presa scoţiană, după ce a preluat-o pe Rapid. Tehnicianul nord-irlandez, care a cucerit cinci titluri alături de Celtic, a transmis că acţionarul majoritar al giuleştenilor i-a creat o impresie extrem de bună, încă de la prima întâlnire, fiind impresionat de implicarea acestuia la formaţia de sub Grant. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Neil Lennon a fost prezentat deja ca antrenor principal la Rapid. Nord-irlandezul se pregăteşte deja de campania de transferuri, pentru a se bate la primele locuri din Liga 1 alături de giuleşteni. Cum l-a descris Neil Lennon pe Dan Şucu, în presa scoţiană Neil Lennon a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dan Şucu, şi a dezvăluit că deşi a avut mai multe oferte, a decis să o preia pe Rapid, date fiind ambiţiile acţionarului din Giuleşti. Tehnicianul nord-irlandez a dezvăluit că şi Bogdan Lobonţ îl va ajuta extrem de mult la echipă, fiind impresionat de calităţile fostului tehnician al giuleştenilor. De asemenea, Neil Lennon şi-a dezvăluit şi planurile, mărturisind că se poate bate la titlu alături de Rapid, încă din sezonul viitor. Acesta a subliniat faptul că deja este în căutarea unor jucători, pentru a întări lotul formaţiei de sub Grant. „Există o șansă să mă lupt la titlu acolo, acționarii au planuri mari pentru club. Au făcut un stadion nou, bază de pregătire, lucrurile merg în direcția potrivită. Știu că ei vor să se lupte pentru titlu. Am mai avut oferte și din alte părți, însă m-a atras acest proiect. Economia este în creștere și există o șansă să progresez din punct de vedre al fotbalului. România s-a calificat la EURO și asta a creat o emulație. Au multe stadioane noi, se pun la punct cu infrastructura. Reclamă

Când m-am întâlnit cu Domnul Șucu, în Grecia, am fost foarte impresionat, se vedea că e determinat să facă lucrurile corect, nu se gândește doar la prima echipă, ci și la juniori. Vrea să construiască ceva pentru generațiile viitoare și să construiască o bază de jucători tineri care să fie mai deconectați de la social-media și mai atenți la fotbal.

Neil Lennon: „Bogdan Lobonţ va merge cu noi mai departe!”

Astea sunt planurile lui, ambițiile lui, e un om care s-a îmbogățit prin forțe proprii, iubește echipa și a făcut o pasiune pentru fotbal.

Lobonț este un fost portar care a jucat pentru AS Roma, el este deja parte din stafful clubului, am avut o conversație lungă cu el, va merge cu noi mai departe. În primul rând are o experiență bogată, iar în al doilea rând mă va ajuta să mă acomodez și să am o relație bună cu jucătorii și stafful.

(n.r. Dan Șucu) Este conștient de problemele pe care le are echipa în ceea ce privește sportul și alte aspecte, așa că este o schimbare completă: un nou director sportiv, un nou antrenor, un nou staff. El a înlocuit toți oamenii de care nu era mulțumit, pe care nu-i considera buni din punct de vedere al eticii muncii. Deja mă uit la jucători. Știi, am identificat 4-5 sectoare în care echipa trebuie să se îmbunătățească și stilul de joc pe care dorim să-l aducem. El este mulțumit de asta”, a declarat Neil Lennon, în presa din Scoţia. Neil Lennon pregătește un transfer uriaș la Rapid Neil Lennon pregătește un transfer uriaș la Rapid! Noul antrenor din Giulești are planuri mari în Liga 1 și dorește să își facă o echipă competitivă, pentru lupta la titlu. Antrenorul care a scris istorie la Celtic vrea să îl aducă la Rapid pe Adam Matthews, fundaș care s-a despărțit recent de Omonia Nicosia. Potrivit informațiilor oferite de The Scottish Sun, Lennon și Matthews au o relație excelentă din perioada în care au lucrat împreună la Celtic. Totodată, tehnicianul l-a pregătit pe fundaș și în primul sezon, la formația cipriotă. Adam Matthews și-a făcut meciul carierei în anul 2012, atunci când Celtic a învins-o pe Barcelona, în Liga Campionilor, cu scorul de 2-1. La momentul respectiv, scoțianul l-a blocat perfect pe Lionel Messi și a intrat în istoria clubului din Scoția.

