Cum se descurcă Cătălin Cîrjan la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit secretul din spatele evoluțiilor noii vedete a „câinilor” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan, în partida dintre Dinamo şi FC Botoşani, 27 septembrie 2024 - Profimedia De când a ajuns în lotul formației din Ștefan cel Mare, Cătălin Cîrjan a devenit unul dintre cei mai importanți jucători. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani are un parcurs excepțional la Dinamo. În 19 meciuri jucate în toate competițiile, a reușit să marcheze de 5 ori şi să ofere 2 pase decisive. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a vorbit despre evoluțiile noii vedete a "câinilor" şi a dezvăluit care este secretul din spatele reușitelor sale. Ce a spus Andrei Nicolescu despre evoluţiile lui Cătălin Cîrjan Oficialul din Ştefan cel Mare a declarat fără să stea pe gânduri că mijlocașul se află în top 10 cei mai buni tineri jucători din Liga 1. Mai mult, acesta a declarat că încearcă să-l facă pe Cîrjan să se simtă ca acasă la echipă, având în vedere situația prin care a trecut anul trecut la Rapid. „Cătălin Cîrjan este. Am încercat să tratăm toți jucătorii foarte aproape de noi. Vrem să-i facem să se simtă ca în a doua familie. Apropierea asta foarte personală pe lângă noi, ce face tot staff-ul pentru ei sunt factori importanți. Cred că aceasta este cheia. Sunt foarte importanți pentru dezvoltarea lor. Îi va ajuta să fie și mai buni. Cătălin va avea parte de evoluții și mai bune", a declarat Andrei Nicolescu, pentru DigiSport.

Mijlocașul în vârstă de 21 de ani este cotat pe piața de transferuri cu 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce salariu are la Dinamo. Suma pe care o primește lunar vedeta „câinilor”

În ultimul timp s-a speculat că fostul junior al lui Arsenal ar câștiga 15.000 de euro pe lună la Dinamo. Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan a decis să facă lumină despre veniturile sale. Într-o intervenție în direct la Fanatik, decarul „câinilor” a mărturisit că are mai puțin de jumătate din suma precizată anterior. Astfel, mijlocașul ar primi din partea patronilor din Ștefan cel Mare mai puțin de 7.500 de euro pe lună.

„Am văzut că s-a vorbit foarte mult și despre asta (n.r. – salariu). Nu este adevărat că am 15.000 de euro pe lună. Nu pot să spun cât am, dar nu este atât. Chiar mai jos de jumătate, dar la Dinamo n-am venit pentru bani. Am venit să joc, să mă bucur de fotbal, să cresc. Pentru mine nu sunt importanți banii în acest moment. Îmi doresc doar să joc fotbal.

Nu pot să spun ce salariu am. Știu că s-a vorbit despre suma de 15.000 de euro, dar nu este adevărat. Am venit la Dinamo să joc, să cresc și mă bucur pentru că-mi merge bine. Sunt cel mai mare critic al meu. Pentru meciurile cu FCSB îmi dădeam nota 3 sau 4. Am avut meciuri foarte slabe, sunt conștient de acest lucru. Au fost niște meciuri cu presiune, cu suporteri, n-am mai trăit asta până acum, dar sunt sigur că la meciurile următoare împotriva lor voi fi mult mai bine", a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit sursei citate.

