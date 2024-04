"Dă goluri ca Mbappe!" Alex Pop, declarație de senzație după Oțelul - Dinamo 1-0! A făcut plecăciuni în fața marcatorului - Antena Sport

Reclamă

„Face glume că de când și-a luat ghetele noi dă goluri ca Mbappe. Uite că până la urmă… A cobit, a cobit și până la urmă i-a ieșit. De o lună de zile tot zicea.

Cred că meritam victoria, am avut mai multe ocazii, ei n-au ajuns la poartă.

Planul era să prindem play-off-ul, dar e bine și așa, pentru că ne batem pentru locul de Europa. Ne batem pentru primul loc în play-out.

Am revenit, am avut o accidentare, încă nu sunt 100%, am stat două săptămâni, dar o să ajung acolo”, a spus Alex Pop, la digisport.ro.

Ce a spus Dorinel Munteanu despre Dinamo, după ce a învins-o cu un gol marcat în prelungiri!

Antrenorul gălăţenilor a făcut declaraţii după ce a luat toate cele 3 puncte cu Dinamo. Iată ce a spus Dorinel Munteanu despre Dinamo, după ce a învins-o cu un gol marcat în prelungiri.

„Munti" a punctat că se aştepta la un meci dificil, cu o echipă care îşi juca „una din ultimele şanse de a obţine puncte". Dinamo a rămas cu 16 puncte după acest meci, fiind la 4 puncte de prima echipă care se salvează direct de la retrogradare, FC Voluntari. Poli Iaşi are 2 puncte mai mult decât Dinamo, iar FCU Craiova are şi ea acum un punct peste Dinamo. Acestea sunt echipele aflate pe locurile care duc la baraj. „Sigur, jocul a fost aşa cum mi-l imaginam. Un joc foarte greu, cu o echipă care şi-a jucat una din ultimele şanse de a obţine puncte. Am fost agresivi. Ne-am creat şi în a doua repriză 2-3 ocazii clare. Victoria este meritată. Sunt fericit şi pentru public. Chiar dacă am marcat în minutul 93, felicit echipa. Ce să spun, echipa este bine pregătită. Toţi jucătorii au reacţionat fantastic la această săptămână grea. Tănasă trebuie să marcheze mai mult. Nu prea îi felicit, să nu li se urce la cap, dar merită felicitările toţi. Şi cei care au intrat pe parcurs. Atât tactic, cât şi mental am stat foarte bine. Am crezut de la începutul promovării noastre. Nu ne-am atins obiectivul de a pătrunde în play-off. Totul a depins de noi. Dar este ok, s-a văzut un progres constant la echipă. Jucătorii mei practică un fotbal modern. Fotbalul modern se joacă din minutul 1 până în minutul 90.

Eu cred că o perioadă de 10 zile nu strică niciunei echipe din România. Jucătorul român este foarte talentat, dar trebuie pus puţin la muncă.

Eu cred că o perioadă de 10 zile nu strică niciunei echipe din România. Jucătorul român este foarte talentat, dar trebuie pus puţin la muncă.

Înainte de acest joc am făcut un apel la jucători, şi m-au înţeles foarte bine. Tot ce s-a făcut până acum e de domeniul trecutului. Şi pe acesta vreau să îl uităm, la fiecare meci suntem la momentul 0. Nu ştim cine joacă, dar trebuie să dea randament”, a declarat Dorinel Munteanu.

