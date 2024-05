"Dacă luam bătaie, mă suna de 3-4 ori!" Mihai Pintilii, dezvăluiri din interior despre relația de la FCSB cu Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Pintilii, dezvăluiri din interior despre relația de la FCSB cu Gigi Becali Colaj cu Mihai Pintilii și Gigi Becali / Profimedia și Hepta Mihai Pintilii a făcut dezvăluiri din interior despre relația de la FCSB cu Gigi Becali. Omul din staff-ul campioanei a vorbit deschis despre conversațiile pe care le are cu patronul roș-albaștrilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sub comanda lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii, FCSB a reușit să câștige titlul de campioană, după o pauză de 9 ani. Succesul echipei i-a adus o bucurie uriașă lui Gigi Becali, care poate visa acum la grupele UEFA Champions League. Mihai Pintilii, dezvăluiri din interior despre relația de la FCSB cu Gigi Becali Pintilii a dezvăluit că Gigi Becali îl sună în momentul în care echipa pierde și că în cazul unui succes nu are nicio discuție cu patronul echipei. Reclamă

Totodată, Mihai Pintilii a dezvăluit și un moment în care l-a sunat pe patron. Omul din staff-ul campioanei a discutat cu Becali după ultimul meci al sezonului și i-a transmis faptul că merită, la rândul său, o medalie de campion.

„(n.r. de câte ori a vorbit cu Gigi?) De câte ori mă suna că eu nu îl sun. De câte ori m-a sunat am răspuns, am vorbit, nu pot să îţi dau un număr acum câte apeluri am avut.

Dacă luam bătaie mă suna de 3-4 ori. Dacă câştigam nu mă suna.

L-am sunat după ultimul meci. L-am felicitat că a susţinut echipa că a fost alături de noi şi i-am zis că merita şi el o medalie de campion”, a spus Mihai Pintilii, la orangesport.ro.

Mihai Stoica a făcut dezvăluiri despre cum comandă Gigi Becali schimbările în timpul meciului: „Ne dă frisoane”

Mihai Stoica a făcut dezvăluiri despre cum comandă Gigi Becali schimbările în timpul meciului. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB consideră că sunt alţi patroni care intervin mai mult decât Gigi Becali. Diferenţa este că ei nu spun la TV ceea ce fac.

Mihai Stoica a mărturisit că a ajuns să îl cunoască foarte bine pe Gigi Becali. Ştie când e cazul să negocieze cu el o schimbare şi când patronul „roş-albaştrilor” nu poate fi înduplecat. „Imixtiunea lui este mult mai mică decât imixtiunile altor patroni, dar care nu ies niciodată să spună asta. Singura chestie care câteodată ne dă frisoane este că în timpul meciului sună și spune «Vreau să-l schimbi p-ăla!». Numai cu mine vorbește tot timpul. N-a sunat pe bancă niciodată, astea-s bazaconii. „Câteodată e deschis și unei discuții, nu neapărat unor negocieri. De regulă sună la pauză. Când un jucător pierde trei mingi la rând e o mare problemă pentru respectivul. Eu le tot spun asta. «Băi, oameni buni, încercați să nu jucați decisiv! Intră-ți în mână pasând normal, doi metri în lateral sau în spate. Ca să nu se vadă trei la rând». Când sună spune: «Bă, gata! Le pierde pe toate. Mi-ai zis că nu, dar le pierde pe toate». OK! Atunci trebuie să ne conformăm”, a declarat Mihai Stoica pentru gsp.ro.

