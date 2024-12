Dan Nistor a dezvăluit secretul ''şepcilor roşii'' după U Cluj - Petrolul 4-1. Ce a spus despre un posibil transfer al lui Vladislav Blănuţă: „Oricine este de vânzare” - Antena Sport

Dan Nistor, în timpul unui meci cu FCSB - Profimedia Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a obţinut o nouă victorie, după cea din etapa trecută din derby-ul cu CFR Cluj, şi a revenit pe primul loc în Liga 1. Blănuţă a reuşit o „dublă”, iar Thiam a dat gol şi a fost şi autorul unui assist, la primul gol al lui Blănuţă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Şepcile roşii” au fost depăşite în clasament vineri seară, după ce Dinamo a câştigat cu 2-0 meciul de pe teren propriu cu Poli Iaşi. Cu această victorie categorică împotriva Petrolului, U Cluj a revnit pe poziţia de lider al Ligii 1. Echipa lui Sabău are acum 36 de puncte, iar Dinamo are 35. Reacţia lui Dan Nistor după U Cluj – Petrolul Ploieşti 4-1 Dan Nistor s-a declarat mulţumit de rezultatul obţinut în faţa ”Lupilor galbeni”. Mai mult, acesta a vorbit despre un posibi transfer al lui Blănuţă şi Thiam la FCSB. ”A fost un meci destul de greu, chiar dacă scorul a fost mare. Secretul nostru este domnul Sabău. El știe să ne pună în teren, cum să gestioneze situația dintre atac și apărare, dintre bătrânețe și tinerețe. Sunt multe lucruri care se fac foarte bine aici și acest lucru se vede și pe teren. Am învățat din acele eșecuri, ne-au unit și mai mult. S-a văzut asta atât la meciul cu CFR, atât la meciul de astăzi. Ar trebui să avem mai multă atenție cu echipele mai slab cotate, cu ele am avut probleme.. la Iași, la Sibiu, cu UTA. Trebuie să judecăm altfel meciurile, să îi lăsăm pe ei să atace, să vedem ce pot face. Reclamă

Deocamdată sunt aici, asta ar trebui să vă spună conducerea. Cred că oricine este de vânzare, pentru suma corectă. De ce să nu meargă atât Thiam cât și Blănuță la un nivel mai bun? Dacă conducerea îi va lăsa, atunci nu e nicio problemă.Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Fiecare are familia lui, ei știu. Eu încerc să îmi fac treaba aici, important e că am luat 3 puncte și am devenit lideri în Liga 1.

Acest ultim meci va trebui să îl jucăm cum le-am jucat și pe cele cu CFR și Petrolul”, a declarat Dan Nistor, pentru digisport.ro.

U Cluj a trecut printr-o perioadă dificilă în luna noiembrie. Patru meciuri la rând fără victorie, dintre care trei înfrângeri consecutive până la succesul cu CFR Cluj. În urma partidei din etapa 20 a Ligii 1, U Cluj urcă pe prima poziție în clasamentul general, cu 36 de puncte. ”Şepciile roşii” vor ocupa provizoriu fotoliul de lider, cel puțin până mâine. Duminică, FCSB poate urca din nou pe prima poziție, în cazul în care o învinge pe Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul 7 în clasamentul general, cu 28 de puncte.

