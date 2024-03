Dan Șucu, un car de nervi înainte de Rapid - FCSB: „Unde e civilizația? Unde e normalitatea?”. Decizia care l-a scos din minți - Antena Sport

Reclamă

Șucu a menționat faptul că rapidiștii au luat decizia de a le oferi oaspeților o peluză întreagă la meci, pentru a crea o „normalitate”.

„După meciul cu Dinamo spuneam că nu trebuie să protestezi la nesfârșit împotriva lipsei de civilizație, ci trebuie să și acționezi. Iar lumea se așteaptă de la Rapid să facă un gest de civilizație.

Reclamă

De aceea am făcut asta. Cum e posibil ca la un meci, galeria să-și încurajeze echipa de pe alt stadion? Sau cum se poate ca peluza să fie goală, iar suporterii echipei oaspete să fie suiți sus, la cucurigu? Cât de aiurea să fii să faci asta?! Unde e civilizația, unde e normalitatea?! Chiar nu mai putem să fim normali?!

Am făcut acest gest pentru normalitate. Chiar dacă nu suntem convinși că adversarii noștri vor proceda la fel. Dar dacă este vorba să rupem această stare de anormalitate, Rapid trebuie s-o facă. Sper să aibă ecou și în cealaltă tabără totuși, dar după ce am citit, nu-mi fac prea multe speranțe”, a spus Dan Șucu, potrivit gsp.ro.

Duelul dintre Rapid și FCSB este programat sâmbătă, de la ora 20:00 și se va juca pe Arena Națională. Duelul dintre cele două mari rivale, deosebit de improtant în lupta pentru titlu, va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Gheorghe Mustaţă: „Nu le dăm toată peluza în play-off” Gheorghe Mustaţă a ţinut să anunţe că FCSB nu le va da rivalilor giuleşteni întreaga peluză, la meciul din play-off. Asta pentru că, cel mai probabil, în play-off, Rapid va evolua în Giuleşti în partida cu roş-albaştrii. ”Începând de azi ne apucăm de treabă, așteptăm să ne informeze clubul nostru numărul de bilete. Trebuie să intrăm în posesia lor, vedem cum au stabilit cei de la Rapid. Mergem să le luăm cu bani sau le luăm online. Dacă îmi dă toată peluza o iau, dar eu tot acolo sus le dau. Peluza este normal 14.000, dar se lasă câteva sectoare libere și rămân în jur de 10.000. Am cereri foarte mari, cred că am cerere de peste 5.000 de bilete. Anunț și o fac public, să nu cumva să o auzim peste două, trei săptămâni când jucăm cu Rapid în play-off. Nu le dau toată peluza, indiferent de situație nu le dau toată peluza. Le dau 5%, dacă vor să îmi dea 5% să îmi dea, putem să ne cumpărăm online în tot stadionul. Am vorbit cu suporterii, le-am transmis și suporterilor aseară la meci”, a spus Mustață, susține fanatik.ro.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...