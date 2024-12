Daniel Bîrligea și-a setat obiectivul la FCSB! A spus totul despre planurile sale, dar și despre forma "de vis" - Antena Sport

Bucuria lui Daniel Bîrligea, după un gol marcat pentru FCSB / Profimedia. În cadrul unui interviu, Daniel Bîrligea a dezvăluit că se simte excelent la FCSB și că și-a setat deja obiectivul, sperând să facă performanță alături de campioana României. Atacantul roș-albaștrilor a vorbit deschis și despre forma sa „de vis” și a explicat cum a ajuns la asemenea cifre. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De la sosirea la FCSB, Daniel Bîrligea a adunat 15 meciuri în tricoul roș-albastru, în care a marcat 10 goluri, în toate competițiile. Ce obiectiv are Daniel Bîrligea la FCSB! Daniel Bîrligea a recunoscut că nu se aștepta să se impună atât de repede la FCSB. Totuși, acesta a spus că secretul din spatele succesului său este munca depusă, dar și sacrificiile făcute în trecut. Atacantul transferat de Gigi Becali de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, a vorbit și despre obiectivul său și a spus că va lupta pentru ca FCSB să fie pe primul loc în Liga 1 la finalul anului. De asemenea, Bîrligea a fost întrebat și despre numărul de goluri marcate pe care dorește să îl atingă. Atacantul a venit cu un răspuns surprinzător și a declarat că speră să atingă infinitul. Reclamă

„Nu mă așteptam la această serie, dar am muncit și am făcut multe sacrificii pentru a trăi perioada asta. Îmi place, nu mă simt sub presiune. Vreau să trăiesc din plin fiecare moment și să devin și mai bun. Știu că pot!

Mai sunt destule partide până la finalul anului, pe care vreau să le câștigăm. Să terminăm 2024 pe primul loc, să nu ne mai poată da nimeni la o parte. Chiar suntem buni și avem puterea să mergem pe trei fronturi, adică în campionat, Cupa României și Europa League. Cu cât ajut echipa mai mult, cu atât voi fi și eu ajutat de echipă! Nu-mi propun nicio limită de goluri. Să ajung la infinit!”, a spus Daniel Bîrligea, citat de gsp.ro.

Gigi Becali mai vrea un atacant la FCSB

Gigi Becali vrea să transfere la FCSB un atacant din Liga 1. Patronul campioanei a pus ochii pe jucătorul celor de la Oţelul, Alexandru Pop, în vârstă de 24 de ani.

Gigi Becali îşi face planurile pentru perioada de mercato care se apropie. După remiza cu Olympiacos din Europa League, patronul de la FCSB a anunţat că vrea să transfere doi jucători în iarnă. Gigi Becali nu a oferit însă numele celor doi jucători pe care vrea să-i aducă sub comanda lui Elias Charalambous, însă, conform digisport.ro, unul dintre aceştia este Alexandru Pop. Vârful lui Dorinel Munteanu de la Oţelul l-a impresionat pe Gigi Becali în meciul direct al gălăţenilor cu FCSB, din ultima etapă. Pop a fost aproape să marcheze superb în duelul cu campioana. Gigi Becali vrea să-i aducă concurenţă lui Daniel Bîrligea, golgheterul la zi din Liga 1. Alexandru Pop este jucător de bază la Oţelul şi a reuşit să marcheze patru goluri, în cele 19 meciuri bifate în acest sezon, în toate competiţiile. Alexandru Pop a ajuns la Oţelul în vara lui 2023, după ce s-a despărţit de Unirea Dej. Vârful în vărstă de 24 de ani mai are contract cu gălăţenii până la finalul actualului sezon, astfel că în iarnă va intra în ultimele şase luni de contract.

