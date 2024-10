Darius Olaru a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a cerut schimbare în Dinamo - FCSB 0-2: "Asta simt!" - Antena Sport

Darius Olaru a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a cerut schimbare în Dinamo - FCSB 1-2 Darius Olaru, nervos într-un meci / Profimediaimages Darius Olaru a recunscut adevăratul motiv pentru care a cerut schimbare în derby-ul Dinamo – FCSB, scor 0-2, din etapa a 13-a a Ligii 1. Căpitanul roş-albaştrilor nu a mai rezistat pe finalul meciului de pe Arena Naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olaru i-a oferit un assist lui Bîrligea, în minutul 26. Pe final, nervii lui au cedat. A primit cartonaş galben în minutul 72, pentru proteste. După, a riscat să fie eliminat – a căzut de două ori în careul advers şi a cerut penalty. Darius Olaru a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a cerut schimbare în Dinamo – FCSB 1-2 Olaru a fost surprins apoi, de camerele TV, că a cerut să fie înlocuit. Malcom Edjouma l-a înlocuit, în minutul 82. „Acesta este primul obiectiv să prindem play-off-ul. Nu ne gândeam la începutul campionatului că vom ajunge abia acum pe loc de play-off. Ne bucurăm că am câștigat în derby. Îmi vine să cred că am ajuns la atâtea victorii, știu cât lucrăm, ce facem la antrenament, era momentul. Reclamă

Eu cred că prin experiență am câștigat. Am reușit să marcăm prin ocaziile avute, chiar dacă nu am avut și noi multe situații. Experiența acumulată și în Europa, în ultimii ani, nu doar în campionat a contat.

Am avut o lovitură (n.r. motivul pentru care a cerut schimbare), o am de la meciul cu PAOK, am căzut pe ea și nu am vrut să risc, sunt ok.

Am fost supărat pentru faza din prima repriză, Olsen mi-a spus că nu m-a văzut, dar el când m-a călcat a fost ceva mai puternic, arbitrul mi-a spus că nu m-a văzut. Am primit iar cartonaș galben. Înainte de meci mi-a spus că sunt căpitan și pot să vorbesc cu el, de asta am vrut să-i zic. Am vorbit pe un ton bun.

Mă simt bine, pe moment îmi doresc să intru în ritm, pe parcurs parcă obosesc, dar cred că este mental. Pur și simplu a respins mingea fundașul lor, nu pot să-l notez ca un assist, este meritul lui. Îmi doresc să câștige cu Rangers, au forța să înregistreze un rezultat bun. Le țin pumnii!„, a declarat Darius Olaru la finalul meciului. Olaru a fost eliminat în trei meciuri din 2024. Gigi Becali a şi răbufnit şi l-a avertizat pe mijlocaşul de 26 de ani. „Pentru asta trebuie amenzi. Amenzi! Eu aşa le-am spus. Pentru ce Olaru să ia atâtea galbene? Lui Olaru nici nu poţi să îi dai amendă, nu gândeşte„, a declarat Gigi Becali la digisport.ro. Dinamo, învinsă de FCSB în derby-ul Ligii 1 Pe Arena Naţională, în faţa a 40.000 de spectatori, dinamoviştii au cerut penalty în minutul 23, după un duel între Raul Opruţ şi David Miculescu, dar arbitrul Marian Barbu nu a acordat nimic. După numai trei minute FCSB a deschis scorul. Alexandru Băluţă a centrat, Golubovic a respins, Olaru a retrimis cu capul în centrul careului de unde Bîrligea a reluat spectaculos în gol. A venit apoi rândul lui Olaru să solicite penalty, în minutul 33, după un duel cu Olsen, însă după verificarea VAR nu s-a acordat lovitură de pedeapsă. Golubovic a scos şutul lui Miculescu în minutul 45+3 şi la pauză oaspeţii au intrat cu un gol avans. Hakim Abdallah a cerut şi el penalti, în minutul 70, pentru duelul cu Radunovic, dar Barbu nu a acordat nici acum 11 metri. Partea secundă a avut ritm, FCSB a controlat ostilităţile, dar golul a venit abia în minutul 90+3, când a înscris Alexandru Musi, în urma unei faze excelente. Elevii lui Charalambous s-au impus cu 2-0 şi, în clasament, FCSB a ajuns pe locul 5, cu 19 puncte, în timp ce Dinamo se află pe 7, cu 18 puncte.

DINAMO: Golubovic – Sivis (C. Costin 75), K. Boateng, Homawoo, Opruţ (Antonio Luna 84) – P. Olsen, Gnahore, C. Cîrjan (I. Mărginean 75) – G. Milanov (Hakim Abdallah 54), Selmani, Politic (A. Bani 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Miculescu (Baba Alhassan 46), Şut (Luis Phelipe 82), Olaru (Edjouma 82) – Al. Băluţă (M. Ştefănescu 78), Bîrligea, Oct. Popescu (Al. Musi 89). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Politic 64 / Oct. Popescu 43, Bîrligea 71, Olaru 72, V. Creţu 77

Arbitri: Marian Barbu – Ovidiu Artene, Imre-Laszlo Bucsi – George Găman

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Stelian Slabu

Observator: Marian Salomir

