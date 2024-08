"Degeaba ne ascundem după degete!" Laszlo Dioszegi ştie de ce Marius Ştefănescu nu s-a impus la FCSB: "De-asta nu dă randament" - Antena Sport

Laszlo Dioszegi ştie de ce Marius Ştefănescu nu s-a impus la FCSB: "De-asta nu dă randament" Marius Ştefănescu, în tricoul celor de la FCSB / Profimedia Laszlo Dioszegi ştie de ce Marius Ştefănescu nu s-a impus la FCSB. Fostul jucător de la Sepsi Sf. Gheorghe s-a transferat vara aceasta la campioana României, dar nu a reuşit să îl impresioneze pe Gigi Becali. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tocmai din acest motiv, Marius Ştefănescu şi-a pierdut şi locul de titular şi nu va fi în primul 11 al meciului cu Sparta Praga, care va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00. „Degeaba ne ascundem după degete!” Laszlo Dioszegi ştie de ce Marius Ştefănescu nu s-a impus la FCSB: „De-asta nu dă randament” Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, este de părere că fostul său jucător a fost afectat de criticile venite din partea patronului FCSB, susţinând că Ştefănescu este o persoană sensibilă: „Ștefănescu este un băiat sensibil. Poate din cauza faptului că s-a gândit că atunci când îi merge la FCSB o să fie la fel cum e la noi și deja toți băieții o să primească la fel cum a fost la noi, o să-i fie ușor să marcheze și să dea pase de goluri. Eu am văzut toate meciurile. Nu pot să spun că a jucat rău și nici nu pot să spun că a jucat cum a jucat la noi. Fiecare jucător are nevoie de timp, să se adapteze la noua echipă, la noua schemă a echipei, la antrenor, la staff. Reclamă

Este un tip care, eu așa consider, nu înghite așa de bine dacă este certat. Am văzut că a fost certat, acum degeaba ne ascundem după degete. A fost certat de vreo două ori. Consider că din cauza asta nu mai dă randamentul scontat. Nu pot să spun că e orgolios. O să vedem asta în următoarele etape, ce o să facă pe teren, dar jucătorii sunt ca ouăle”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali l-a scos din primul 11 pe Marius Ştefănescu pentru meciul cu Sparta Praga! Cine îi ia locul în echipa de start

Gigi Becali l-a scos din primul 11 pe Marius Ştefănescu pentru meciul cu Sparta Praga! Patronul roş-albaştrilor a decis ca Ştefănescu să nu fie titular cu Sparta Praga. Daniel Popa ar urma să îi ia locul în echipa de start lui Marius Ştefănescu.

Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali le-a transmis celor din staff că nu mai vrea să îl vadă în primul 11 pe Ştefănescu cel puţin la meciul cu Sparta Praga.

Iată cum ar putea arăta FCSB diseară, la meciul cu Sparta Praga: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru, Șut – Popa, Olaru, Băluță – Miculescu Sparta Praga – FCSB e marţi, de la ora 21:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Returul, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, este marţea viitoare, de la ora 21:30. Returul se va disputa pe stadionul Ghencea.