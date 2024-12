Denis Alibec, răspuns final după oferta primită de la FCSB: "Ştiţi cum e Gigi Becali! Asta voi face" - Antena Sport

Denis Alibec este atacantul de la Farul Constanța / Profimedia Denis Alibec, atacantul de la Farul Constanța, a spus totul despre un posibil transfer la FCSB. Reacția acestuia vine în contextul în care Gigi Becali a declarat în urmă cu puțin timp că îl dorește pe jucător. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Denis Alibec a ieșit accidentat din Farul – FCSB, meci încheiat cu scorul de 1-1. Atacantul lui Gică Hagi a rezistat 88 de minute pe teren, în cadrul partidei la Ovidiu. Denis Alibec nu vrea să se transfere la FCSB După meciul direct cu FCSB, Denis Alibec a dat asigurări că nu va accepta un posibil transfer la echipa patronată de Gigi Becali. Atacantul a spus că vrea să continue la echipa lui Gică Hagi, pe care a numit-o „casa” sa. De asemenea, Alibec a dezvăluit că nu a fost căutat de nicio persoană de la FCSB, pentru a vorbi despre o posibilă mutare. „Pe mine nu m-a căutat nimeni! Știți cum e domnul Gigi! Așa am avut și în vară, nu m-am dus. Aici este casa mea, voi continua aici!”, a spus Denis Alibec, la digisport.ro Reclamă

De asemenea, Alibec a vorbit și despre prestația echipei sale de la partida cu FCSB, dar și despre accidentarea pe care a suferit-o.

”Meritam să câștigăm, eu zic că am controlat meciul per total. S-a văzut că am jucat cu o echipă mare, dar și ei sunt obosiți, au jucat după atâtea meciuri, dar meritam să câștigăm.

Am avut prima ocazie în minutul doi-trei, altfel era meciul dacă intra mingea. Asta a fost să fie. Cred că am o întindere, ruptură, vom vedea”, a mai spus atacantul.

