Dennis Politic şi-a decis viitorul! Un coleg a dezvăluit discuţia cu jucătorul dorit de FCSB: "Am vorbit" - Antena Sport

Dennis Politic este dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB. Mai mult, latifundiarul din Pipera a spus că e dispus să ofere un milion de euro în schimbul vedetei lui Dinamo. Banii nu ar intra însă în conturile clubului, ci ar ajunge la Vasile Şiman. Asta pentru ca Dinamo să scape de insolvenţă.

Dennis Politic a vorbit însă cu un coleg şi i-ar fi spus că nu vrea să ajungă la FCSB. Cel puţin asta susţine fundaşul stânga al celor de la Dinamo, Raul Opruţ.

Dennis Politic nu vrea la FCSB

Deşi Gigi Becali îl vrea la FCSB, Dennis Politic nu şi-ar dori să o trădeze pe Dinamo. Raul Opruţ spune că a vorbit cu colegul său şi că Politic vrea să plece de la Dinamo în străinătate. „Nu cred că Dennis Politic va merge la FCSB, din ce am vorbit cu el. Acum, în fotbal se poate schimba orice. Am dori să-l pierdem pe Dennis Politic în eventualitatea pasului la o echipă mare din afară. Ar fi benefic și pentru el și pentru club. Sau să mai stea la Dinamo, să facă un an bun și să-și pregătească bine pașii pentru fotbalul de afară.

Cred că are multe argumente să rămână. În primul rând, este căpitanul lui Dinamo, iar Dinamo a avut căpitani cu nume în trecut, care au scris istorie pentru club. Are chiar în staff un exemplu, pe Florentin Petre. Cred că este o mare bucurie și în același timp o mare responsabilitate”, a dezvăluit Opruț.

Fundaşul stânga al celor de la Dinamo a vorbit şi despre parcursul echipei sale din play-off. Echipa lui Zeljko Kopic e pe locul 6, cu 3 înfrângeri din 3 partide. Chiar şi aşa, Opruţ e încrezător că echipa sa îşi va reveni.