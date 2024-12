Desemnat mijlocaşul anului la Gala AFAN, Darius Olaru a anunţat că vrea să plece de la FCSB! - Antena Sport

Darius Olaru a fost desemnat mijlocaşul anului la Gala AFAN. După ce şi-a primit premiul, Darius Olaru a vorbit despre mai multe lucruri, printre care şi dorinţa lui de a face pasul la o echipă mai puternică decât FCSB.

Olaru a analizat şi grupa României din preliminariile World Cup 2026. Antena va difuza în exclusivitate World Cup 2026 şi World Cup 2030 şi va transmite şi meciurile naţionalei din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Darius Olaru vrea să se transfere de la FCSB!

„Mă bucur că am văzut foarte mulţi colegi în această seară aici, lângă mine.

Sperăm să ne facem treaba la fel de bine în continuare şi, de ce nu, la anul să ne regăsim în aceeaşi formulă. Poate chiar mai mulţi să fim.

Pentru mine a fost un an perfect. Cred că şi pentru colegii mei. Am obţinut titlul după atâţia ani, avem un parcurs foarte bun şi în Europa şi, pe lângă, am mai fost şi la EURO şi am avut rezultate bune.