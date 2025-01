Dinamo a prezentat oficial un nou jucător! Al doilea transfer al iernii realizat de "câini" - Antena Sport

Bine ai venit, Casian! Îți dorim cât mai multe performanțe de excepție și reușite memorabile în tricoul Câinilor Roșii!”, a anunţat Dinamo, pe paginile oficiale ale clubului.

Reacţia lui Zeljko Kopic, după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1

Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în prima etapă din 2025. Antrenorul croat al „câinilor” a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Mărginean, jucător trimis în teren la pauză, în locul lui Alexandru Pop.

„Un punct important. Am meritat acest punct. În prima repriză, nu am fost periculoşi, am avut posesia doar. Presiunea noastră nu a fost bună, întârziam la minge.

(Despre Alexandru Pop) În primul rând, nu e uşor să joci pentru Dinamo. Are nevoie de timp pentru a se adapta. Ne-au lipsit anumite lucruri, trebuie să ştii să ataci zonele. Răzvan Patriche a făcut un meci bun în defensivă. Dar la pauză trebuia să facem ceva pentru a obţine acest punct.

Mitriţă e un jucător foarte periculos. Când făceau tranziţia pe un spaţiu mare, era imposibil să ne apărăm. Dar a fost mult mai bine în repriza a doua”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1.