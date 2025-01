Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova! Ce jucător a remarcat şi ce a spus despre Alexandru Mitriţă - Antena Sport

Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în prima etapă din 2025. Antrenorul croat al „câinilor” a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Mărginean, jucător trimis în teren la pauză, în locul lui Alexandru Pop.

Kopic a transmis că atacantul transferat în această iarnă de la Oţelul mai are nevoie de timp pentru a se adapta, mărturisind că nu este uşor să fii titular la Dinamo.

Zeljko Kopic, reacţie fermă după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1

Zeljko Kopic a dezvăluit că a purtat o discuţie cu jucătorii la pauză, pentru a schimba anumite aspecte din jocul lui Dinamo, dat fiind faptul că Universitatea Craiova se afla în avantaj. Antrenorul „câinilor” l-a lăudat şi pe Alexandru Roşca, eroul dinamoviştilor din meciul din Bănie.

De asemenea, Kopic a oferit declaraţii şi despre Alexandru Mitriţă. Tehnicianul lui Dinamo l-a lăudat pe cel care a marcat împotriva „câinilor”, la derby-ul din Bănie, numindu-l un „jucător foarte periculos”.

„Un punct important. Am meritat acest punct. În prima repriză, nu am fost periculoşi, am avut posesia doar. Presiunea noastră nu a fost bună, întârziam la minge.