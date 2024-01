Dinamo, aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor! Vrea să aducă un atacant care a fost internaţional francez! - Antena Sport

Reclamă

”Noi am declarat că ne mai dorim jucători. Ar trebui să fie jucători care să ducă în sus Dinamo. Ne interesează cinci, după cum am spus. Am transferat într-o zi pentru că așa s-a întâmplat.

Toți au calitate să ajute Dinamo, fiecare din altă perspectivă. Aș vorbi mai puțin eu despre ei. I-am dorit. Ne dorim și un atacant. Stăm ca pe ghimpi. Sunt discuții de 10-15 zile.

Important este să luăm decizii bune. Noi transferăm, dar nu înseamnă că rezolvăm problemele. Nu suntem într-o situație bună”, declara Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

Dinamo a transferat un jucător trecut pe la Manchester City şi Napoli

Dinamo a transferat un jucător trecut pe la Manchester City şi Napoli! Eddy Gnahore, mijlocaş francez de 30 de ani, a semnat cu formaţia din Ştefan cel Mare, în această iarnă.

Dinamo a efectuat deja trei transferuri, în această perioadă de mercato. Darko Velkovski, Domagoj Pavicic şi Petru Neagu au semnat cu formaţia antrenată de Zeljko Kopic.

„Bine ai venit, Eddy Gnahoré! Suntem pregătiți să anunțăm, prin intermediul paginilor oficiale de comunicare ale clubului nostru, transferul la Dinamo București al mijlocașului central Eddy Gnahoré, ultima oară la Ascoli, în Serie B. Eddy Gnahore, al 4-lea jucător adus de Dinamo în această iarnă Născut în Franța, având părinți de origine din Coasta de Fildeș, Eddy Gnahoré (30 de ani) și-a început cariera de profesionist în Anglia, la Birmingham City, iar la 20 de ani a făcut pasul în campionatul italian. Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo și Ascoli (Italia), Amiens (Franța) și Wuhan (China) sunt echipele la care a evoluat noul mijlocaș dinamovist. 15 meciuri a jucat Eddy Gnahoré pentru Ascoli în acest sezon competițional, 14 în Serie B și unul în Cupa Italiei. 63 de partide are Eddy Gnahoré în Serie B, liga secundă a campionatului italian: 14 pentru Perugia, 35 pentru Palermo și 14 pentru Ascoli. A jucat un singur meci în Serie A, în Crotone vs Bologna, în 2017. 51 jocuri și 4 goluri a adunat Eddy Gnahoré pentru Amiens în Ligue 1, prima divizie a campionatului francez”, a anunţat Dinamo, pe contul oficial de Facebook. Reclamă

Eddy Gnahore are 51 de meciuri în Ligue 1

De-a lungul carierei, Gnahore a trecut pe la două formaţii de top din Europa, Manchester City şi Napoli. Francezul a evoluat la formaţia U18 a „cetăţenilor”, timp de două sezoane, între 2010 şi 2012.

Ulterior, în iarna lui 2016, Gnahore a fost transferat de Napoli de la Carrarese. Doar un sezon a stat sub contract cu campioana Italiei următorul jucător al lui Dinamo, fiind împrumutat la trei echipe în această perioadă, urmând ca în vara lui 2018, să fie transferat definitiv de către Perugia.

De asemenea, Eddy Gnahore a evoluat în 51 de meciuri în Ligue 1, reuşind să marcheze şi patru goluri. Acesta a bifat şi două selecţii la naţionala U18 a Franţei, fiind cotat, în prezent, la 400.000 de euro, conform site-urilor de specialitate.

