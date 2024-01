Dinamo, remiză în primul amical al iernii, cu Genclerbirligi! Ce echipă a folosit Zeljko Kopic - Antena Sport

Darko Velkovski a spus că Dinamo se poate salva de la retrogradare în acest sezon. Noul jucător al „câinilor” a declarat că echipa trebuie să muncească din greu pentru a își atinge obiectivul propus. De asemenea, acesta a menționat faptul că obiectivul său personal este ca formația din Ștefan cel Mare să se salveze direct și să nu mai joace barajul de promovare/menținere în Liga 1.

„Am venit aici și sper că voi rămâne pentru mult timp. În primul rând cred că trebuie să fim profesioniști pentru a ne salva de la retrogradare. Trebuie să ne antrenăm bine și să jucăm bine. Încă nu îi știu pe băieți foarte bine, dar până acum este foarte bine, atmosfera este pozitivă. Sper totuși să nu jucăm meciul de baraj și să ne salvăm direct.

Cred că pot ajuta, am o tehnică bună, consider că cea mai mare calitate a mea este să dau pase printre linii, pentru a-i ajuta pe jucătorii din atac. Am fost în București în 2021, la EURO, cu naționala Macedoniei. Mi-a plăcut aici.

Nu știam foarte multe despre fotbalul românesc înainte să ajung aici. Am vorbit cu Boban Nikolov (n.r. fost jucător la Farul Constanța și FCSB) înainte să semnez, mi-a spus că este un nivel bun și că nu există niciun meci ușor. Mă aștept să fie așa.

Sper să rămânem în Liga 1. O să muncim din greu pentru asta, o să dăm tot ce avem mai bun. Sper ca anul viitor echipa să aibă rezultate mai bune”, a spus Darko Velkovski, potrivit Tribuna Dinamo.