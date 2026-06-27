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Dinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor”

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 18:40

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Dinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista câinilor

Jucătorul din Belgia care e pe lista lui Dinamo. Foto: Profimedia

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Revenirea lui Dinamo între cele mai importante echipe din România s-a produs şi după ce a fost format departamentul de scouting, cel care de mai mulţi ani a reuşit să aducă jucători importanţi, cu costuri nu foarte mari.

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Resursele financiare pe care formaţia bucureştenă le are nu sunt foarte mari, însă cu toate acestea se doreşte ca eforturile să fie maximizate şi alegerea jucătorilor aduşi să fie făcută cât mai documentat.

Fotbalistul din Belgia care este pe lista lui Dinamo

Directorul sportiv al celor de la Dinamo, Cosmin Mihalescu, a recunoscut că echipa bucureşteană are liste numeroase cu jucători pe care îi urmăreşte şi îi evaluează constant. Unul dintre fotbaliştii care sunt în atenţia formaţiei alb-roşii este Samuel Gueulette, conform surselor AS.ro. Acesta este un mijlocaş defensiv, număr 6, care este momentan sub contract cu echipa din prima ligă belgiană Raal La Louviere, grupare de unde a ajuns în Liga 1 şi extrema care a impresionat la U Cluj, Ouscasse Mendy.

Guelette are 26 de ani, dublă cetăţenie, rwandeză şi belgiană, iar în ultima stagiune a fost titular pentru echipa sa, bifând 29 de apariţii, şi reuşind să se salveze de la retrogradare cu cei de la Raal La Louviere. Mijlocaşul mai are contract cu trupa belgiană până în vara anului viitor, însă înţelegerea ar putea să fie prelungită pentru încă 2 ani de către club, care are această opţiune.

Andrei Nicolescu a anunţat ce buget de transferuri are Dinamo pentru sezonul 2026-2027

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolsecu, a vorbit înainte de startul sezonului despre banii pe care clubul bucureştean este pregătit să-i bage în transferuri. Oficialul echipei a anunţat suma şi a recunoscut că această cifră este impactată de ratarea calificării în preliminariile Conference League.

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„Dinamo a făcut anul trecut transferuri pe care nu le-a plătit încă în totalitate. Mai are de plătit cam 1,2 milioane de euro şi probabil că va mai un buget cam tot de atât pentru transferuri”, a spus Andrei Nicolescu.

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