Discursul lui Elias Charalambous, înainte de Rapid - FCSB: "Sunt meciuri grele, dar vom lupta până la capăt!" - Antena Sport

Discursul lui Elias Charalambous, înainte de Rapid – FCSB. Antrenorul campioanei a spus că echipa sa e gata să facă un meci mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, Charalambous a confirmat informaţia publicată în exclusivitate de AS.ro, conform căreia Florin Tănase va juca în derby-ul cu Rapid.

Discursul lui Elias Charalambous, înainte de Rapid – FCSB

„Nu ne gândim la meciurile împotriva lor pe care nu le-am câștigat. Fac parte din trecut, mâine vom încerca să câștigăm meciul. Bîrligea, Olaru, Tavi și Lixandru vor lipsi. Tănase va fi cu noi mâine, este disponibil. Play-off-ul pentru noi începe mâine. Ambele echipe pe care le mai întâlnim în sezonul regulat sunt de play-off.

Meciuri grele, de top, vom lupta până la capăt. Suntem pregătiți pentru meciul de mâine. Nu ne gândim la meciul cu Lyon, doar la următorul, altfel nu știm ce surprize neplăcute ne pot aștepta. În ultimele meciuri cu Rapid am jucat pe Arena Națională, așa că nu cred că va fi un avantaj pentru noi. Ei au fanii lor, noi pe ai noștri. Am spus de multe ori că cel mai bun lucru pentru jucători este să joace, așa că eu zic că este perfect pentru noi că jucăm din 3 în 3 zile. Nu avem foarte mult timp să ne recuperăm, dar pentru noi este ok. Suntem pregătiți.

Noi jucăm împotriva lui Rapid, nu împotriva lui Șumudică. Este antrenorul Rapidului, îl respect. Cel mai important va fi să ne facem jocul nostru. În meciul trecut cu ei am avut multe ocazii și nu am reușit să marcăm. Au o echipă bună, ne ne gândim la individualități.