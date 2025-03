Discursul lui Zeljko Kopic, înaintea bătăliilor finale din playoff: "Suntem aici și vom lupta până la final" - Antena Sport

Zeljko Kopic a avut o primă reacţie după victoria de la Arad şi după ce a ajuns la două puncte de FCSB, înainte de startul playoff-ului. Kopic a anunţat că Dinamo îşi va vinde scump pielea în playoff şi că va fi o nucă tare pentru toată lumea.

Kopic a spus că echipa trebuie să fie la un nivel competitiv şi deja se gândeşte la sezonului viitor, atunci câdn Dinamo va avea obiective mari.

Discursul lui Zeljko Kopic, înaintea bătăliilor finale din playoff

„Am avut multe șanse, dar am fost echipa mai bună și am luat toate cele trei puncte. Am fost mai buni în anumite secvențe, UTA a creat ceva, dar noi am controlat jocul. Am avut multe situații înainte de golul al doilea și puteam să marcăm mai repede.

Energia pe care o avem este de la începutul sezonului și este una dintre calitățile noastre. Cred că conexiunile din echipă sunt la înalt nivel.

Meciul a fost unul important pentru noi pentru a fi aproape de echipele de sus. Un nou campionat începe acum. Vom vedea, vom discuta și vom vedea ce obiectiv avem, eu vreau să jucăm un fotbal bun. Acest sezon e unul important și trebuie să facem ceea ce e mai bune. La anul vrem o echipă și mai bună.