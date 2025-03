"Titlul e un vis prea greu pentru voi deocamdată?" Răspunsul lui Cătălin Cîrjan, după ce a marcat, iar Dinamo s-a apropiat la 2 puncte de FCSB! - Antena Sport

Cătălin Cîrjan se gândeşte la titlu! Marcator al unui gol superb cu UTA, reuşită cu care a şi deschis scorul, Cătălin Cîrjan s-a arătat foarte încântat atât de performanţa lui individuală, cât şi de poziţia „câinilor” în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrjan i-a mulţumit lui Zeljko Kopic fiindcă l-a introdus în teren în toate meciurile din acest sezon. Cîrjan a trimis „săgeţi” către fosta echipă, Rapid, acolo unde a evoluat foarte puţin.

Cătălin Cîrjan, după ce a înscris în UTA – Dinamo 0-2: „Îi mulţumesc lui Mister pentru încrederea pe care mi-o acordă”

„Sunt bucuros pentru golul pe care l-am înscris. Am terminat campionatul regular şi acum intrăm în play-off cu un moral bun. Am făcut un meci foarte bun. Asta pregătim la antrenament în fiecare zi. Astăzi ne-a ieşit. Am vrea să facem asta la fiecare meci. Avem meciuri mai puţin bune, în seara asta am făcut un meci foarte bun şi sperăm să o ţinem aşa şi în play-off.

(n.r: Ce îţi propui tu personal?) Cum am spus mereu, nu mă gândesc la mine, mă gândesc la reuşita echipei. Îmi doresc să intru la fiecare meci, să dau tot ce am mai bun. În primul rând mă gândesc să fiu sănătos, să pot să joc şi, după, să vedem ce face echipa, asta îmi doresc cel mai mult.

(n.r: Titlul e un vis prea greu pentru voi deocamdată?) Nu, cum am spus şi săptămâna trecută, se poate orice la fotbal. Intrăm meci de meci pe teren, vrem să luăm toate cele 3 puncte şi la final vedem ce se întâmplă.