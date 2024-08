Dorin Rotariu a semnat! Echipa la care va evolua fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: "E un pas mare în carieră" - Antena Sport

Dorin s-a dus la FCSB într-un moment în care nu a avut jocuri în picioare, nu a avut perioadă de pregătire. S-a antrenat cu Poli (n.r. Poli Timișoara), dar una e să te antrenezi cu o echipă de Liga 3, cu parteneri de antrenament care au un anumit ritm de joc, şi alta e să joci în Liga 1”, declara Iosif Rotariu, la ”Podcast Alb-Violet”.

Ce spunea Gigi Becali despre Dorin Rotariu

Becali l-a încercat pe Dorin Rotariu în centrul atacului, poziţie în care fotbalistul nu mai evoluase până când a semnat cu FCSB.

Ulterior, Becali l-a încercat pe Rotariu şi ca mijlocaş dreapta, poziţia lui de bază. Nici evoluţiile din banda dreaptă ale lui Rotariu nu l-au mulţumit pe Becali.

”Rotariu ăla nu pleacă nici dacă… Bine că mai are doar cinci luni, era vai de capul meu dacă mai aveam încă un an și jumate.

Ăla nu pleacă, stă acolo să ia bani”, spunea Gigi Becali, într-o conferință de presă, înainte de a se despărţi de Rotariu.

„Vom lua măsuri în iarnă. Vor pleca trei jucători. Îi știu. Sunt doi pe care i-am luat acum. Sunt un idiot că nu-mi dau seama că dacă ăia nu-i vor acolo nu am eu ce să fac cu ei. Rotariu, Ganea, Compagno. Poate Crețu…. Băi, Rotariule. Ești pe teren, ești atacant… Du-te, bă. Te duci cu mingea, o iei în dinți și fugi cu ea. L-am tot încercat pe Rotariu.

Prețul lui Compagno l-am lăsat la un milion. Atât cer. Ce să faci? Ei au dat 500.000, eu am cerut un milion. Poate se ajunge la 700.000 de euro. Sunt oferte din Italia, din Arabia. Asta e. Am crezut că am dat lovitura cu el. Părerea mea e că după ce a avut 4-5.000 de euro salariu la Craiova. A venit la 20.000 de euro și după un an s-a săturat. Când a dat de bani…