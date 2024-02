"Du-te, Dică, du-te!" Mihai Rotaru s-a prăbuşit emoţional în direct la TV! Atacuri violente: "Să îi fie ruşine! E ruşinos!" - Antena Sport

Reclamă

Nicolae Dică a criticat dur arbitrajul după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1

Nicolae Dică a criticat dur arbitrajul după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1. Centralul meciului, Adrian Cojocaru, a arătat punctul cu VAR în prelungirile partidei, dar a întors ulterior decizia.

După ce a urmărit faza pe ecranul de pe teren, Cojocaru a constatat că Popescu nu şi-a atins adversarul la faza centrării de pe partea stângă. Întoarcerea deciziei l-a făcut pe Nicolae Dică să se revolte. El i-a cerut explicaţii şi pe teren arbitrului, după fluierul final.

Reclamă

„Am văzut pe VAR, era televizorul lângă mine la ultima fază. Jucătorul mi-a zis imediat că l-a lovit cu antebrațul. Nu am înțeles anumite decizii, de ce a întors penalty-ul. Nu am înțeles nici cartonașul galben, când la Steaua (n.r: FCSB) s-a dat roșu aseară. Că așa au vrut domnii arbitri…

Nu sunt supărat pentru jucători, pentru că au avut atitudine. Sunt supărat pentru că nu am marcat mai mult.

Am practicat un joc bun, am avut acea teamă la începutul jocului de Craiova, n-am înţeles de ce”, a declarat Nicolae Dică pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1.

Reclamă 4 / 0/3

Cine va câştiga titlul mondial de Formula 1 în 2024? Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...