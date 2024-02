Universitatea Craiova - FC Voluntari LIVE TEXT, ora 20:00. Oltenii pot ajunge pe locul 4 în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Veți vedea anumite schimbări mâine la echipă. Sper să aibă efectul așteptat. Este păcat că reușim să aducem mingea în față, să avem o posesie bună în aceste 3 jocuri de când am venit. Acolo în careu trebuie să fim mai răi, să dăm 100 % ca să marcăm, pentru că doar așa se văd lucrurile bune.

O surpriză plăcută pentru mine ar fi ca George Merloi să revină cât mai repede. Este un jucător important al echipei, a început bine campionatul și e păcat că s-a accidentat. Am început deja să îl integrăm în echipă și sunt sigur va fi un plus pentru că am văzut că are ambiție mare”, a spus Nicolae Dică într-o conferinţă de presă.

Universitatea Craiova – FC Voluntari – echipele probabile

CSU Craiova (4-2-3-1): Lazar – Căpățână, Zajkov, Screciu, Bancu (cp) – A. Crețu, Mekvabishvili, Houri – Baiaram, Koljic, Mitriță

Rezerve: L. Popescu, Markovic, A. Ivan, Badelj, Vlădoiu, Ndong, Soiri, Maldonado, Danciu, Câmpanu, Kozulj

Antrenor: Ivaylo Petev

FC Voluntari (4-2-3-1): Fernandez – Ricardinho, Turda, Matricardi, Boboc – Cascini, Crepulja – Dumiter, Răduț, R. Popescu – Nemec

Rezerve: Vâlceanu, Aliji, Armaș, Carnat, Cocian, Droppa, Paz, Rața, Voican, D. Andrei, Ciobanu, Florea