Dumitru Dragomir a dezvăluit care e transferul de care are nevoie Gigi Becali la FCSB pentru a ajunge în grupa Ligii Campionilor - Antena Sport

Mă gândeam că este bun, dar am zis că face ca Baeten şi clachează, ori devine mai bun că la noi are echipă şi are cu cine să joace. La primul meci am zis că am luat ţeapă. La al doilea meci a înţeles şi a ştiut. A zis că nu e acomodat cu echipa şi cu stilul de joc, dar a zis că intră şi învaţă. De ce spun numai de el? El e Joker”, a declarat Gigi Becali.