"El e Joker!" Cine e jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali la FCSB: "Echipa e foarte puternică datorită lui" - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti, jucătorul transferat în această iarnă de FCSB de la Oţelul Galaţi. Patronul roş-albaştrilor este impresionat de modul în care evoluează Cisotti şi este de părere că a dat lovitura cu mijlocaşul italian. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Becali este impresionat şi de polivalenţa lui Cisotti, care a dat un randament foarte bun pe mai multe posturi, motiv pentru care italianul a primit şi o nouă poreclă din partea patronului de la FCSB. Gigi Becali, impresionat de Juri Cisotti: „Îl pui unde vrei. Eu nu văd echipă care are un Joker” Gigi Becali este de părere că FCSB are acum un „Joker” în persoana lui Juri Cisotti şi că formaţia roş-albastră este singura echipă din România care se poate mândri cu un astfel de fotbalist. Patronul FCSB-ului a recunoscut şi că a greşit după ce l-a judecat pe Cisotti pentru prestaţia de la meciul de debut în tricoul roş-albastru, dar a fost impresionat de faptul că italianul a vrut să demonstreze că are calitatea necesară pentru a juca la echipă: „Echipa e foarte puternică şi datorită unui element care se numeşte Cisotti, care face totul. Este Joker. Eu nu văd o echipă care are Joker. Noi avem un Joker, să îl pui unde vrei. A zis Pintilii că îl pune atacant şi îi face praf. Omul ăsta joace orice vrei tu. Portar, nu cred, că e greu. Dar joacă tot ce vrei tu. Reclamă

Reclamă

Mă gândeam că este bun, dar am zis că face ca Baeten şi clachează, ori devine mai bun că la noi are echipă şi are cu cine să joace. La primul meci am zis că am luat ţeapă. La al doilea meci a înţeles şi a ştiut. A zis că nu e acomodat cu echipa şi cu stilul de joc, dar a zis că intră şi învaţă. De ce spun numai de el? El e Joker”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, ironie devastatoare înaintea derby-ului cu Rapid. Ce a spus despre Marius Şumudică: „Vrăjeala lui!”

Gigi Becali a transmis că derby-ul cu Rapid va fi unul echilibrat în primele 20 de minute, atunci când giuleştenii vor fi impulsionaţi de Marius Şumudică. Patronul campioanei a declarat că după această perioadă, se va „alege neghina” şi elevii lui „Şumi” nu vor putea ţine pasul cu roş-albaştrii.

„Cred şi aşa îmi doresc, în etapa a 6-a din play-off, în Giuleşti, cu Rapid. (n.r. dacă se joacă pe Arena Naţională) Tot Giuleşti e.

Reclamă