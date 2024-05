"E o rușine!" Un jucător important de la Rapid nu își explică parcursul din play-off. Dezvăluiri din vestiarul giuleștenilor - Antena Sport

Noi eram foarte bine la antrenamente şi am intrat pe tere cu dorinţa de a câştiga, însă, din păcate, la unele meciuri am jucat foarte slab, dar noi nu suntem aşa. Cred că am fi avut nevoie de mai multă motivaţie. Nu ştiu! Pentru că nu putem explica de ce am fost aţa. Am meritat să pierdem unele meciuri, dar la unele meciuri nu neapărat să ţtigăm, dar cred că în unele am avut şi ghinion. Dar pe unele le-am pierdut pe greşelile noastre”, a spus Jayson Papeau, la orangesport.ro.

Propunere-surpriză de preşedinte la Rapid: „Poate să fie compatibil cu Dan Şucu”

Echipa din Giuleşti se pregăteşte de schimbări importante, iar una dintre acestea este cea a preşedintelui Daniel Niculae.

Dani Coman este un alt nume vehiculat în ultima perioadă, dar Marian Iancu este de părere că fostul preşedinte al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, este omul potrivit pentru funcţia din Giuleşti.

Fostul arbitru s-a despărţit de formaţia din Gruia după eliminarea din sferturile Cupei României, atunci când Corvinul Hunedoara, echipa care a câştigat ulterior competiţia, a învins-o pe CFR Cluj cu 4-0:

„Raportat la obiectivele clubului, care vor fi aceleaşi la anul, participarea în play-off cu ţintă spre cupele europene, poate şi un trofeu, trebuie un conducător de club care a mai făcut aşa ceva în viaţa lui.

Nu sunt adeptul unor calificări la locul de muncă. E nevoie de conducători care au construit echipe, care au câştigat campionate, care au condus echipe şi ştiu despre ce e vorba, iar azi sunt posibilităţi. Un Dani Coman, care nu a stabilit unde merge mai departe, după plecarea de la Hermannstadt, mai este Balaj, care poate să fie un conducător de club compatibil cu Şucu.

Şucu asumându-şi conducerea de data asta completă a clubului, şi-a luat atribuţiile astea în primire, chiar dacă nu cunoaşte foarte mult fotbal sau nu înţelege despre ce este vorba în detaliu, că vine dintr-un alt domeniu.