El este uriașul pentru care se bat Dinamo și CFR Cluj! Are 1,90 și a fost format în Portugalia

Atât Dinamo București, cât și CFR Cluj caută să-și întărească linia mediană pentru startul noului sezon, iar ambele formații sunt interesate de același fotbalist.

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Este vorba despre Ibrahima Camará (27 de ani), jucător format de academia celor de la Sporting Braga și care activează în prezent în Polonia, la Radomiak.

Ibrahima Camará, fotbalistul „vânat” de Dinamo și CFR Cluj

Transferat în vara anului 2025 de polonezii de la Radomiak, Ibrahima Camará a stârnit interesul a două echipe din Liga 1: Dinamo București și CFR Cluj.

După ce a ajuns să valoreze triplu față de cât au plătit polonezii pentru el, mijlocașul de 1,90 metri a intrat pe radarul granzilor din Liga 1, el având la bază școala fotbalului portughez.

„CFR Cluj intenționează să îl transfere pe Ibrahima Camara, mijlocaș defensiv guineean în vârstă de 27 de ani, iar plecarea sa de la Radomiak Radom în această vară este considerată din ce în ce mai probabilă.