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El este uriașul pentru care se bat Dinamo și CFR Cluj! Are 1,90 și a fost format în Portugalia

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 15:21

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El este uriașul pentru care se bat Dinamo și CFR Cluj! Are 1,90 și a fost format în Portugalia

Ibrahima Camará / Profimedia

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Atât Dinamo București, cât și CFR Cluj caută să-și întărească linia mediană pentru startul noului sezon, iar ambele formații sunt interesate de același fotbalist.

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Este vorba despre Ibrahima Camará (27 de ani), jucător format de academia celor de la Sporting Braga și care activează în prezent în Polonia, la Radomiak.

Ibrahima Camará, fotbalistul „vânat” de Dinamo și CFR Cluj

Transferat în vara anului 2025 de polonezii de la Radomiak, Ibrahima Camará a stârnit interesul a două echipe din Liga 1: Dinamo București și CFR Cluj.

După ce a ajuns să valoreze triplu față de cât au plătit polonezii pentru el, mijlocașul de 1,90 metri a intrat pe radarul granzilor din Liga 1, el având la bază școala fotbalului portughez.

„CFR Cluj intenționează să îl transfere pe Ibrahima Camara, mijlocaș defensiv guineean în vârstă de 27 de ani, iar plecarea sa de la Radomiak Radom în această vară este considerată din ce în ce mai probabilă.

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Clubul român este considerat într-o poziție avansată pentru a obține semnătura jucătorului și a luat deja legătura cu anturajul acestuia. CFR Cluj pregătește o ofertă de contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Formația din Gruia are concurență din partea unei alte echipe din România, Dinamo, care este de asemenea interesată de jucător, precum și din partea clubului turc Eyüpspor, care s-a interesat anterior de situația sa. Mai multe echipe din Championship, a doua ligă engleză, monitorizează de asemenea situația fotbalistului”, au scris cei de la Transferfeed.

  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Ibrahima Camará
  • 24 de meciuri și un assist are în tricoul polonezilor de la Radomiak.
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